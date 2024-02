Ukraine-Kenner Jessen: Wir haben Uhren, Putin hat Zeit

Sanktionen, die nicht funktionieren. Marschflugkörper, die nicht geliefert werden. US-Chips in russischen Raketen. Als Diktator Putin im Februar die Ukraine überfiel, stand die freie Welt zusammen, Millionen demonstrierten, Europa schien solidarisch. Und nun, zwei Jahre später? Funkes Kriegsreporter Jan Jessen erklärt im Mutmachpodcast, was er auf seinen jüngsten Reisen in die Ukraine erlebte, warum sich Kanzler Scholz vom Zauderer zum letzten Kämpfer für Kiew entwickelt hat und weshalb der geopolitische Darwinismus gewonnen hat, wenn Putins Zermürbungsstrategie aufgeht. Plus: Warum Jan Jessen auf Frauen und vor allem Mütter hofft. Folge 717.

"So fühlt sich Krieg an" - der Ukraine-Podcast von Jan Jessen

