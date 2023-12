Wie lebt es sich mit dem Tod, Milena Moser?

„Immer, wenn er sich dem Tod nahe fühlt, redet er von Sophia Loren!" Bestseller-Autorin Milena Moser Victor hat von ihrem Partner Victor gelernt, im Moment zu leben. Im Mutmachpodcast von Funke klären Suse und Hajo Schumacher mit der Schriftstellerin, ob die Liebe wirklich stärker ist als der Tod, was sie jeden Morgen von ihrem dritten Ehemann lernt, einem indigenen Mexikaner, und warum sie den Konjunktiv so satt hat. „Ich lebe jetzt so wie ich immer hätte leben sollen“. Plus: Warum der Satz "Heute sterbe ich nicht“ so kraftvoll ist. Folge 689.

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

