33 Über Leben in der Klimakrise – mit Milena Glimbovski

In Folge #33 „Wie wir fühlen“ spricht Klimaaktivistin und Autorin Milena Glimbovski über notwendige Anpassungsmaßnahmen an die Klimakrise.

Angst, Trauer, Wut: Mit welchen Klimagefühlen seht ihr euch konfrontiert? Wer sich viel mit dem Klimawandel und seinen Folgen befasst, gerät schnell in eine Negativ-Spirale. In Folge #33 „Wie wir fühlen“ spricht Moderatorin Lena mit der Aktivistin und Autorin Milena Glimbovski darüber, wie wir mit unseren Klimagefühlen konstruktiv umgehen können, um nicht dem Gefühl von Machtlosigkeit zu unterliegen. Als Autorin ihres neuen Buches „Über Leben in der Klimakrise“ hat sie sich nicht nur intensiv mit Klimagefühlen beschäftigt, sondern auch gefragt: Wie passen wir uns künftig an die Klimakrise an? Mehr darüber hört ihr in dieser Folge!

Mehr über Milena Glimbovski und ihr Buch „Über Lesen in der Klimakrise“.