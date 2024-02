Abwasser: Die Pharma- und Kosmetikindustrien müssen zahlen

Bald sollen die Pharma- und die Kosmetikindustrie an den Kosten der Abwasserreinigung beteiligt werden (im Bild ist das Klärwerk der Lineg in Moers zu sehen).

Brüssel/Berlin/Moers Nach einer Einigung in Brüssel sollen Pharma- und Kosmetikindustrie für Kosten der Abwasserbeseitigung mitzahlen. Warum das den Bürgern nutzt.

Pharmaunternehmen und die Kosmetikindustrie müssen sich künftig an der Abwasserreinigung beteiligen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in Brüssel nun darauf, dass mindestens 80 Prozent der Reinigungskosten von den Herstellern getragen werden sollen, wie das Parlament mitteilte.

Dies werde durch nationale Gelder ergänzt, damit es keine Engpässe – insbesondere bei Medikamenten – gibt und wichtige Arzneien bezahlbar bleiben. Durch Arzneien und Kosmetikprodukte kommen den Angaben zufolge Mikroschadstoffe ins Abwasser, die die Klärwerke, etwa an Rhein und Ruhr, nicht immer herausfiltern könnten.

„Abwasserentsorger und Bürger zahlen nicht mehr allein“

Der Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) begrüßte die Einigung. „Mit der Überarbeitung der Kommunalabwasserrichtlinie wird ein längst überfälliger Paradigmenwechsel Wirklichkeit: Künftig müssen sich Kosmetik- und Pharmaindustrie, deren Produkte Gewässer belasten, an den dadurch verursachten Kosten der Abwasserbehandlung beteiligen“, erklärt VKU-Vizepräsident Karsten Specht. „Abwasserentsorger und Bürger zahlen nicht mehr allein dafür, Gewässerbelastungen zu vermindern.“

Auch die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg), die am linken Niederrhein das Abwasser von mehr als 500.000 Bürgerinnen und Bürger reinigt, sieht die Verständigung positiv. „Diese Einigung basiert auf dem Verursacherprinzip“, erklärt Lineg-Sprecher Ingo Plaschke. „Unternehmen, die durch ihre Produkte für die Verunreinigung des Abwassers beitragen, müssen sich nun an den Kosten beteiligen“, so Plaschke.

Karsten Specht, der neben seinen Verbandsaufgaben Geschäftsführer des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) ist, hebt diesen Punkt hervor: „Richtig umgesetzt wird diese Herstellerverantwortung den Geldbeutel der Abwasserkundinnen und -kunden entlasten und dafür sorgen, dass Hersteller vermehrt auf Produkte setzen, die weniger gewässerbelastend sind.“

Verabschiedung soll noch vor der Europawahl erfolgen

Der Einigungstext selbst, so führt der VKU aus, müsse noch konsolidiert werden. Voraussichtlich Mitte Februar 2024 stehe die offizielle Annahme der politischen Einigung durch Rat und Parlament an, noch vor der Europawahl im Juni dieses Jahres sei mit einer Verabschiedung der neuen Richtlinie zu rechnen.

Unterdessen bereiten sich Abwasserunternehmen wie die Lineg darauf vor, auf neue Herausforderungen zu reagieren, etwa die Belastung des Abwassers mit Antibiotika oder multiresistenten Keimen. „Unsere Analyseverfahren werden immer besser“, führt Sprecher Ingo Plaschke an.

Stoffe, die bislang nicht nachgewiesen werden konnten, rücken dadurch in den Fokus. Die Abwassereinigung werde so aber zukünftig deutlich aufwendiger, etwa durch neue und zusätzliche Reinigungsmethoden in den Klärwerken. „Am Ende kommt es aber unser aller Gesundheit zugute, wenn wir genauer über die Bestandteile unseres Wassers Bescheid wissen.“ (mit dpa)

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen NRZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik