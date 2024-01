Nachdem die Behörden anfangs vage bleiben, gibt es nun Gewissheit. Die Vollsperrung dauert an. Die Anwohner an den Umleitungen reagieren gereizt.

Düsseldorf Sperrungen können zum Albtraum für Anlieger werden, wenn Tausende Fahrzeuge über kleine Straßen ausweichen. Lkw sollen sie großräumig umfahren.

Nordrhein-Westfalen will angesichts der zahlreichen Brückensperrungen im Land die Sperrung von Ausweichrouten über kleinere Straßen vor allem für Lkw erleichtern. Einen entsprechenden Brief hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) vergangene Woche seinem Amtskollegen im Bund Volker Wissing (FDP) geschickt. Über den Brief hatte zunächst der WDR berichtet.

Durch die Sperrung der Autobahnbrücke zwischen Essen und Bottrop kommt es auf den Umleitungsstrecken zu deutlich mehr Verkehr - wie hier in Essen. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Krischer schlage vor, dass „Sperrungen von Strecken für den Durchgangsverkehr und hier insbesondere von Lkw deutlich vereinfacht werden, um die Verkehrsbelastung auf Umleitungsstrecken zu reduzieren und Schäden im nachgeordneten Straßennetz zu vermeiden“, heißt es in dem Papier. Eine verbindliche Verkehrslenkung solle dabei bereits auf der Autobahn erfolgen.

A42-Sperrung: 10.000 Lkw müssen Umleitung suchen

Für Änderungen des Straßenverkehrsrechts ist der Bund zuständig, ebenso für die Bundesautobahnen. Anlass war laut dem Brief die Sperrung der A42 zwischen Essen und Bottrop an der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal. Rund 10 000 Lastwagen müssten sich an der Stelle nun täglich andere Wege suchen, und auch Wohnstraßen in Tempo-30-Zonen erlebten „enorme Verkehrszuwächse“, schreibt der NRW-Minister.

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat sich angesichts der Brückensperrungen in NRW mit einem Brief an seinen Amtskollegen Volker Wissing gewandt. Foto: Friso Gentsch / dpa

Krischer verweist in dem Brief auf Informationen des Bundesverkehrsministeriums, nach denen insgesamt 873 Brücken-Teilbauwerke an Autobahnen in Nordrhein-Westfalen saniert oder neu gebaut werden müssen. (dpa)

