Essen. Die Situation wird für die Zivilisten immer schlimmer. Ein Waffenstillstand würde aber der Hamas helfen und neues Leid verursachen.

Die Situation für die Menschen im Gazastreifen wird immer schlimmer. Weite Teile des Landstrichs sind verwüstet. Es scheint ein eklatanter Mangel an Nahrungsmitteln zu herrschen. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen. Wie immer bei Kampfhandlungen in dicht besiedelten Gebieten leiden und sterben vor allem Zivilistinnen und Zivilisten. Viele der Toten sind Kinder. Jetzt wollen die israelischen Streitkräfte auch Rafah angreifen, wohin sich Hunderttausende geflüchtet haben. Die Kritik am israelischen Vorgehen wächst.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aber braucht den Krieg für sein politisches Überleben. In weiten Teilen der israelischen Gesellschaft ist die Wut auf ihn und seine rechtsextremen Siedlerminister enorm. Ihnen wird eine Teilschuld am Massaker des 7. Oktober vorgehalten. Nach einem Ende des Krieges wird Netanjahu möglicherweise gestürzt. Das würde den Weg zu Korruptionsverhandlungen gegen ihn öffnen. Er könnte im Gefängnis landen.

Jedoch ist der Krieg in Gaza auch für linke Politiker und das Militär ein Dilemma. Die Hamas hat den aktuellen Gaza-Krieg provoziert und braucht die toten Zivilistinnen und Zivilisten, um eine Schuldumkehr betreiben und nicht nur in der arabischen Welt die Wut auf Israel anheizen zu können. Deswegen schießt sie noch immer Raketen auf Israel ab. Die Befreiung zweier israelischer Geiseln in Rafah zeigt, dass die Stadt tatsächlich ein Rückzugsort für die Terroristen ist.

Sollte es zu einem Waffenstillstand kommen, weil der internationale und innenpolitische Druck auf Israel zu groß wird, wird sich die Hamas dank ihrer internationalen Sponsoren (Iran, Katar, Türkei) wieder reorganisieren können. Sie wird wie den Jahren zuvor erneut anfangen, Israel zu attackieren. In spätestens fünf oder sechs Jahren wird Israel wieder reagieren, und es wird wieder viele zivile Opfer geben.

Eine Chance auf ein friedliches Leben und wirtschaftliche Prosperität kann es für die Menschen im Gazastreifen nur ohne die Hamas und den Islamischen Dschihad geben. Auch die Menschen in Israel können nur dann in Sicherheit leben, wenn die Hamas und ihre Verbündeten nicht mehr kämpfen können

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen NRZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik