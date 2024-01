Die AfD finanziell trockenzulegen wäre hilfreich - aber wie?

Essen. Das Bundesverfassungsgericht stoppt Staatsgelder für die NPD. Eine Blaupause für den Umgang mit der AfD ist das nicht.

Die rechtsextreme Partei „Die Heimat“ erhält für sechs Jahre keine staatliche Parteienfinanzierung mehr. So hat es das Bundesverfassungsgericht beschlossen. Da sie ohnehin keine für staatliche Zuschüsse relevanten Wahlergebnisse mehr erzielt, hat das keine Auswirkungen auf die NPD-Nachfolgepartei.

Härter trifft die Neonazis, dass sie nun Spenden oder Erbschaften nicht mehr steuerlich absetzen können.

Die Richter des zweiten Senats begründen ihr Urteil mit der Verfassungsfeindlichkeit der Partei. „Die Heimat“ wolle die Verfassungsordnung durch einen an der ethnischen „Volksgemeinschaft“ ausgerichteten autoritären Staat ersetzen.

Parteien brauchen Geld, um Wahlkämpfe führen zu können oder organisatorische Strukturen zu finanzieren. Sie finanziell trockenzulegen, kann sie ihre Aktionsfähigkeit und ihre Sichtbarkeit erheblich einschränken.

Die AfD wäre in einem erheblich größeren Maße von einem Entzug der Parteienfinanzierung betroffen; sie hat aufgrund ihrer Wahlerfolge allein 2021 weit über 10 Millionen Euro Staatsgelder erhalten, das war fast die Hälfte ihrer gesamten Einnahmen.

Verfassungsrechtlich dürfte es problematisch sein, der AfD die Parteienfinanzierung zu entziehen. Drei ihrer Ost-Landesverbände gelten als verfassungsfeindlich.

Die jüngsten Enthüllungen über das Treffen in Potsdam waren weder überraschend noch haben sie geheime Pläne an Tageslicht befördert - führende Köpfe wie der Thüringer Landeschef Björn Höcke schwadronieren bereits seit langem von einer angestrebten Deportation von Millionen Menschen. Dass Teile der Partei einen autoritären Staat anstreben, kann man in Büchern wie „Politik von rechts“ des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahlen nachlesen.

Dass dies Pläne und Absichten sind, hinter denen die gesamte Partei steht, muss aber erst juristisch sattelfest bewiesen werden. Einfacher und effektiver als ein Verbot der Partei wäre ein Entzug der staatlichen Mittel aber allemal.

