Die Sorgen der CDU im Osten

Essen Bei den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland setzen gleich drei Parteien aufs Thema Migration. Wo ist Platz für die CDU?

Es war im Jahr 2005, als die SPD einen Teil ihrer Wählerschaft an die damals neu gegründete WASG (Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit) verlor. Es waren Leute, die damals unzufrieden mit Rot-Grün waren. Später formierte sich aus der WASG bekanntlich die Linke. Jene Partei, die gerade zerfällt und als Abspaltung Sahra Wagenknechts neue Partei hervorgebracht hat.

Auch die CDU erlebt (und fürchtet) derzeit Abwanderungen. Dieser Tage bildet sich um den einstigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen die Werte-Union. Bei den drei Landtagswahlen im Osten im September will sie bereits antreten.

Unterm Strich haben die Wählerinnen und Wähler dort nun drei Parteien, die Anti-Migration, Anti-Grün und allgemeine Unzufriedenheit in den Vordergrund stellen. Für die Christdemokraten ist es nun herausfordernd, wie sie sich neben diesen drei Parteien positionieren wollen.

Denn auch sie haben ja bislang auf die Themen Migration, Grünen- und Ampel-Dresche gesetzt. Wirklich erfolgreich waren sie damit nicht. Und sie ahnen bereits, dass die Neuen ihnen im Osten Stimmen wegnehmen, was wiederum für die Union Koalitionen mit den verbliebenen Parteien (etwa die Linke) notwendig machen könnte.

CDU im Osten ruft nun die AfD zum Hauptgegner aus

Dass die Christdemokraten in den Ost-Ländern nun die AfD als Hauptgegner ausgerufen haben (und nicht mehr die Grünen, wie Merz und Söder so oft betonten), scheint eine Kehrtwende zu sein.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst formulierte es kürzlich so, als er eine „Allianz der Mitte“ anregte. Gemeinsam gegen die AfD also. Und Wüst fügte hinzu: „Das ist ein Angebot eines christdemokratischen Ministerpräsidenten an die Ampel.“ Ob sein Parteivorsitzender Friedrich Merz das wohl auch so sieht?

