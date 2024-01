Eine böse Diagnose, eine Erfolgsstory und die Friedenstaube

Essen. Ein Autor schreibt über seinen Krebs. Die Eifel ist gern Nationalpark. Eine Taube stammt von Picasso. Die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Diagnose Prostatakrebs: „Sie haben einen aggressiven Tumor“, sagte der Urologe. Für unseren Autor begann damit auch eine Recherche in eigener Sache. Lesen Sie, wie er mit der Diagnose umging – und welche Therapie er wählte.

Sie schafft das: Was Angela Merkel als Kanzlerin versprach, setzte Susanne Koßmann in die Tat um. Sie nahm zehn junge Flüchtlinge auf. Bereut hat sie ihre Entscheidung nie.

Glücksmomente im Klinikalltag: Grüne Damen haben ein offenes Ohr für die Patienten im Krankenhaus. Ihr Ziel ist es, den Menschen in schwerer Zeit beizustehen. Tobias Appelt hat sie im Krupp-Krankenhaus in Essen besucht.

ABBA bitte mit Sahne: Schlagersänger Ross Antony war Mitglied der Castingband Bro’Sis. Jetzt tritt er in einer ABBA-Show auf.

Die Eifel als Erfolgsgeschichte. Vor 20 Jahren wurde der erste Nationalpark in NRW gegründet. Vieles spricht dafür, dass er der einzige bleibt – denn in anderen Regionen hält sich das Interesse in Grenzen.

Sparen beim Einkauf – das ganze Jahr über: Black Friday und Cyber Monday locken mit Super-Rabatten. Dabei gibt es so manches zu anderen Zeiten viel günstiger. Lesen Sie, wann die beste Zeit für welche Schnäppchen ist.

Hunde ja, Spinnen nein: An der Seite von Joko und Klaas wurde Olli Schulz einem großen TV-Publikum bekannt. Aber selbst wenn der 50-Jährige in vielen Formaten zuhause ist, so steht die Musik doch im Zentrum. Am 9. Februar kommt sein Album „Vom Rand der Zeit“ heraus. Im Interview mit Rüdiger Sturm spricht er über seine Sehnsucht nach einer Hundefarm und die Angst vor Spinnen.

Freibier per Gewinn-Spiel: Ein freundliches Foto, den Namen der Kneipe und die Tischnummer: Mehr braucht es nicht, um mit etwas Glück einen kostenlosen Abend in einer Filiale einer bekannten britischen Pub-Kette zu erleben. Das liegt an einem Trinkspiel - mit Hunderttausenden Mitspielern.

Kennen Sie Kent? Englands Süden entdecken: Romantische Orte, prächtige Gärten und eine raue Küste: Die Grafschaft reizt mit tollen Touren und viel Geschichte, wie Sie auf unserer Reiseseite lesen.

Audi, Mini, Dacia – die Neuheiten auf dem Automarkt 2024: Der Umstieg auf Elektro-Fahrzeuge beherrscht die Autowelt. Doch viele Produzenten wollen vom Verbrenner noch nicht lassen, wie ein Ausblick auf das Jahr zeigt.

Wie die weiße Taube zum Friedenssymbol wurde: Vor 75 Jahren erschien Pablo Picassos Zeichnung auf dem Plakat zum Weltfriedenskongress in Paris. Heute sieht man sie auf Demonstrationen und Kundgebungen.

Bloß nichts verpassen: Das Kürzel FOMO steht für ein Phänomen, das in Zeiten von Smartphone und Internet immer weiter um sich greift. Das kann leicht in eine Manie ausarten, wie Sie auf der Gesundheitsseite lesen.

Schwindende Vielfalt: Der Klimawandel gilt als eine der größten Krisen unserer Zeit. Viele Experten sehen im menschengemachten Artensterben mittlerweile ein ähnlich großes Problem.

