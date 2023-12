Einsatzkräfte im Dauerstress: Nur selten wird ihnen gedankt!

Essen Ob im Kampf gegen das Hochwasser oder für die Sicherheit auf den Straßen an Silvester –Rettungskräfte leisten viel, erhalten aber wenig Zuspruch.

Besinnliche Feiertage, schöne Stunden im Kreis der Familie und einen guten Start ins neue Jahr – davon können Tausende Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten nur träumen.

Hilfe bei Hochwasser: Einsatzkräfte sicherten Deiche

Erst vor wenigen Tagen, an Weihnachten, sicherten Einsatzkräfte von Technischen Hilfswerken und Löschzügen Deiche, pumpten Keller leer oder schleppten Sandsäcke. Und jetzt steht Silvester bevor. Eine Nacht, in der Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mit „blinder Wut und sinnloser Gewalt“ rechnet. Nach den niederträchtigen Attacken in der Silvesternacht 22/23 gegen Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizeibeamte in Berlin, aber auch in den Großstädten an Rhein und Ruhr, ist man in Habachtstellung.

Allein in Berlin sind rund 2500 Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen unterwegs, die Essener Polizei setzt zu diesem Jahreswechsel doppelt so viele Einsatzkräfte wie im vergangenen Jahr ein und auch die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) stockt auf. Es bleibt zu hoffen, dass ein schnelles Einschreiten im Einsatzfall und mehr Präsenz eine abschreckende Wirkung haben mögen.

365 Tage im Einsatz: Dafür gebührt Dank

Die Einsatzkräfte retten und helfen nicht nur, sie setzen sich auf der Straße auch für die Einhaltung unserer gesellschaftlichen Werte ein, indem sie Recht und Ordnung wahren. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Dafür kann ihnen nicht genug danken.

Der engagierte Einsatz der Rettungskräfte ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Gewalt gegen sie nicht hoch genug zu bewerten. In Berlin musste in dieser Woche ein Rettungsfahrzeug einen Krankentransport unterbrechen, weil mehrere Radschrauben gelockert worden waren. Und in NRW ist gerade der Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden, der im Mai in einem Ratinger Hochhaus eine Explosion herbeiführte und damit Rettungskräfte teils schwer verletzte.

