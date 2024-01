Berlin. Laut der Zeitung „Haaretz“ einigten sich Israel und Hamas im Grundsatz auf eine Waffenruhe. Heute Urteil im Völkermord-Prozess?

Während im südlichen Gazastreifen schwere Kämpfe in der Stadt Chan Junis toben, rückt eine Feuerpause offenbar näher. Laut der Zeitung „Haaretz“ haben sich Israel und Hamas auf Grundzüge einer 35-tägigen Pause verständigt. Die Zeitung beruft sich auf einen Beamten, der an den Verhandlungen beteiligt sei. Während die Waffen ruhen, sollen

laut „Washington Post“ über 100 Geiseln freigelassen werden, prioritär Frauen und Kinder, dann Männer, Soldaten und die Leichen von getöteten Geiseln.

im Gegenzug soll Israel eine nicht näher bezeichneten Anzahl palästinensischer Häftlinge in die Freiheit entlassen.

Die Berichte kommen zu einem sensiblen Zeitpunkt. Für Freitagnachmittag wird ein Urteil des Internationalen Gerichtshofes im sogenannten Völkermord-Prozess erwartet. Hinter den Kulissen wird zwischen Israel und der Hamas vermittelt.

Geheimdienstchefs führen Verhandlungen

US-Präsident Joe Biden hat nach den Berichten CIA-Chef Bill Burns beauftragt, sich mit dem Mossad-Chef, dem katarischen Premierminister und dem ägyptischen Geheimdienstchef zu treffen. Die Amerikaner hoffen, mit einer Feuerpause den Weg für eine Freilassung der Geiseln zu ebenen.

Bis dahin setzen die israelischen Streitkräfte ihren Kampfeinsatz fort. „Die Soldaten operieren in dicht bevölkerten, urbanen Gebieten, treffen auf Terroristen und eliminieren sie im Nahkampf“, hieß es in der Mitteilung des Militärs. Dutzende Hamas-Kämpfer seien getötet oder verletzt worden. Beträchtliche Mengen an Waffen, darunter Sprengkörper für Drohnen, wurden gefunden.

Die größte Stadt im südlichen Gazastreifen gilt als eine Hochburg der islamistischen Hamas. Israel vermutet in dem Tunnelnetzwerk in der Gegend die Führung der Terrororganisation sowie auch israelische Geiseln.

