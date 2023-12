GDL-Streikdrohung: Die Bahn muss sich bald bewegen

Essen Die GDL droht mit langen Streiks - sendet aber auch Friedenssignale. Die Bahn muss rasch mit einem Arbeitszeit-Angebot reagieren.

Mancher Reisende wird sich noch an den längsten Ausstand der Lokführer aller Zeiten erinnern. Fünf ganze Tage plus sieben Stunden fuhr im Mai 2015 kaum ein Zug. Stillstand in der ganzen Republik. Auch beim Güterverkehr.

Was Claus Weselsky jetzt für Anfang 2024 an den Horizont malt, ist ähnlich düster. Aber er zeigt sich auch ausdrücklich offen, Streiks abzublasen, wenn es auf Arbeitgeberseite Bewegung gibt.

Modelle für Schichtarbeiter

Es wäre unverantwortlich von der Bahn, erneut in ein Verkehrsfiasko wie 2015 hineinzulaufen. Auch wenn die Feiertage anstehen, muss dieses verdeckte Angebot des GDL-Chefs eine Reaktion auslösen. Der Tarifkonflikt darf nicht in zweiwöchiger Sprachlosigkeit vor sich hin dümpeln.

Die GDL wird sich sicher nicht vollständig mit ihren Forderungen zur Arbeitszeit durchsetzen können. Aber die Bahn muss Modelle für die Schichtarbeiter anbieten, auf die sich in Verhandlungen zumindest aufbauen lässt. Und zwar vor dem 7. Januar 2024.

