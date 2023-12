Berlin Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge ein großes Waffenlager im Gazastreifen entdeckt – mit Sprengstoffgürteln für Kinder.

In einem Waffenlager der islamistischen Hamas im Gazastreifen hat das israelische Militär Angaben zufolge für Kinder angepasste Sprengstoffgürtel entdeckt. Die Armee teilte am Sonntagmorgen mit, das Lager habe sich in einem zivilen Gebäude im Norden des abgeriegelten Küstengebiets befunden, das an Schulen, eine Moschee und eine Klinik angrenze. In dem Waffenlager seien außer den Sprengstoffgürteln auch Dutzende Mörsergranaten, Hunderte von anderen Granaten und Geheimdienstdokumente gefunden worden.

Im Verlauf des vergangenen Tages hätten die Streitkräfte am Boden, aus der Luft und vom Meer aus erneut rund 200 Ziele im gesamten Gazastreifen angegriffen, teilte die Armee weiter mit. Dabei habe man eine ganze Reihe von Terroristen getötet. Auch in der heftig umkämpften Stadt Chan Junis im Süden Gazas hätten die Truppen Dutzende von Granaten, Sprengstoff und andere Waffen gefunden.

Israel: Armee konzentriert sich auf Tunnelsystem der Hamas

Israels Armee hatte den Bodeneinsatz im Gazastreifen am Wochenende ausgeweitet. Die Streitkräfte konzentrierten sich dabei eigenen Angaben zufolge auf das weitverzweigte Tunnelnetz der islamistischen Hamas. Die Truppen seien in „komplexe Gefechte in dicht besiedelten Gebieten“ verwickelt und spürten vor allem in den Tunneln im Untergrund „terroristische Infrastrukturen“ auf, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend. Die Zerstörung der Tunnel in der südlichen Stadt Chan Junis und anderen Gebieten sei zeitaufwendig. Zuvor hatte das Militär erklärt, man nähere sich nun der vollständigen Kontrolle über den Norden des Küstenstreifens.

