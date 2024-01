Jobs für Flüchtlinge: Laumann muss jetzt liefern

Im Kampf gegen Fachkräftemangel will NRW Geflüchtete schneller in Arbeit bringen. Der Plan ist gut. Nun muss Minister Laumann liefern.

Viele Betriebe sind kreativ dabei, beispielsweise Auszubildende im Betrieb zu halten; wir haben unlängst darüber berichtet. Es geht dabei um gute Perspektiven, um eine breitgefächerte Ausbildung, allgemein aber auch um Wertschätzung. Der Fantasie sind in dieser Frage wenig Grenzen gesetzt, und die Arbeitgeber müssen handeln, das ist schon aus der Not geboren. Dass ihnen das Land dabei hilft, müsste eigentlich selbstverständlich sein. Denn wenn Stellen nicht mehr besetzt werden können, weil sie nicht attraktiv genug sind, fällt das letzten Endes auch auf die Region zurück, in der das passiert.

Laumanns Ideen mit Blick auf Flüchtlinge oder Zugewanderte sind zwar nicht unbedingt originell. Immerhin aber reagiert die Landesregierung und präsentiert Modelle, die schnell funktionieren könnten. Gerade bei dieser Gruppe von Menschen ließen sich durch den Abbau von Bürokratie und durch fließendere Anerkennungsverfahren recht schnell Erfolge erzielen. Laumann muss jetzt aber auch dafür sorgen, dass nicht nur angekündigt, sondern auch geliefert wird.

