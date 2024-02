Kanzler-Kandidatenrennen bei der CDU - weiß die FDP mehr?

Berlin/Düsseldorf FDP-Politikerin Strack-Zimmermann befeuert Mutmaßungen: Friedrich Merz könnte aus NRW noch einen gewichtigen Wettbewerber bekommen.

Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hält das Rennen in der Union um den künftigen Kanzlerkandidaten für noch lange nicht gelaufen. Bei einer Pressekonferenz deutete die Düsseldorferin am Montag in Berlin an, dass Friedrich Merz auf einen Konkurrenten aus der eigenen Partei stoßen könne.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai war gefragt worden, ob Merz der bessere Kanzler als Olaf Scholz (SPD) sei und hatte gesagt, diese Frage halte er zum jetzigen Zeitpunkt für nicht relevant. Dann sagte Strack-Zimmermann sofort: „Zumal der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen nicht still in der Ecke sitzt und wartet, wie alles an ihm vorbeizieht. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist aber nicht unser Bier, sondern das Bier der CDU.“

Strack-Zimmermann bezog sich damit auf den CDU-Politiker Hendrik Wüst. Sie sagte, es werde noch ein „interessantes Schlachtmenü werden“. (dpa)

