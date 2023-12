Lange Streiks der Lokführer wären fatal

Essen Das Ergebnis der Urabstimmung wird die GDL bestärken, im Bahn-Tarifstreit den Druck zu erhöhen. Lange Streiks wären fatal.

Mit dem Ergebnis der Urabstimmung hat Oberlokführer Claus Weselsky jetzt das Heft des Handelns uneingeschränkt in der Hand. Heißt: Seine GDL kann den Druck auf die Bahn im aktuellen Tarifstreit erhöhen, weil sie sogar zu unbefristeten Arbeitsniederlegungen aufrufen darf – mit Folgen für die bundesdeutsche Mobilität, die fatal wären. Denn schon jetzt stehen viele Pendler in unserer Region im Stau wegen der vielen Baustellen und gesperrter Autobahnen. Ein großflächiger und vor allem längerfristiger Ausfall von Regionalzügen würde den Verkehr an den Rand des Kollaps führen.

Warum nicht eine Stufenlösung für die Arbeitszeit?

Der Knackpunkt der Verhandlungen ist die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung. Hier scheinen Bahn und GDL noch meilenweit auseinander. Neues Futter für ihre Beharrlichkeit dürfte den verhandlungsführenden Lokführern der erfolgreiche Abschluss einer 35-Stunden-Woche vor ein paar Tagen beim DB-Konkurrenten Netinera geben. Aber lässt sich das auch bei so einem Schienenriesen wie der Deutschen Bahn umsetzen? Vielleicht in einer Stufenlösung? Es wird noch heftiges Feilschen einsetzen, so viel ist sicher.

Über den Tellerrand blicken

Bei der Suche nach einer Lösung wäre vielleicht ein Blick über den Tellerrand hilfreich. Auch die IG Metall war mit Forderungen nach einer geringeren Arbeitszeit in den Arbeitskampf gezogen. Sie konnte sich nur in Teilen durchsetzen, aber sie hat sich immerhin auf einen Kompromiss eingelassen, um zu einem Abschluss zu kommen, mit dem alle leben können.

Angesichts der verfahrenen Lage ist zudem unerklärlich, warum sich nicht längst ein Mediator mit am Verhandlungstisch bei Bahn und GDL befindet. Man muss es ja nicht Schlichtung nennen. Aber ein bisschen Vernunft und Pragmatismus täte beiden Seiten gut. Die Menschen in Deutschland haben derzeit schon genug andere Sorgen.

