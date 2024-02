Berlin. Der Kritiker der russischen Führung, Alexej Nawalny, soll in Haft gestorben sein. Das teilte die Gefängnisverwaltung am Freitag mit.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben der Justiz in Haft gestorben. Das teilte die Gefängnisverwaltung des nordrussischen Gebietes Jamal mit, wie die staatliche Agentur Tass meldete. Der 47-Jährige hat eine jahrelange Haft in einer Strafkolonie verbüßt. Verurteilt wurde Nawalny unter anderem wegen Extremismus, er hat den Vorwurf stets bestritten. Seine politische Bewegung wurde verboten, enge Vertraute wurden inhaftiert oder flohen ins Ausland.

Nawalny war zuletzt im Straflager in der Stadt Kowrow im Gebiet Wladimir rund 260 Kilometer östlich von Moskau inhaftiert. Er war zu 19 Jahren Straflager verurteilt worden und ist international als politischer Gefangener Moskaus eingestuft.

Lesen Sie hier:Alexej Nawalny gibt Einblick in seinen Zellen-Alltag

Nachdem er in Deutschland von den Folgen eines Giftanschlags behandelt worden war, kehrte Nawalny am 17. Januar 2021 nach Russland zurück und wurde noch am Flughafen verhaftet. Im vergangenen Dezember war der als politischer Gefangener eingestufte Politiker über mehrere Wochen verschwunden. Im Nachhinein erwies sich, dass die Justiz ihn aus dem europäischen Teil Russlands in ein Straflager im hohen Norden Sibiriens verlegt hat. Nawalny vermutete, dass er dort vor der anstehenden Präsidentenwahl im März möglichst isoliert werden soll.

Eine unabhängige Bestätigung für den Tod Nawalnys gibt es bislang noch nicht.

Mehr in Kürze.

