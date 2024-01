Manfred Lachniet kommentiert den Machtkampf in der CDU.

Kanzlerkandidatur Machtkampf in der CDU: Nicht nur die Ampel wirkt oft uneinig

Berlin Noch ist offen, wen die Union 2025 ins Kanzlerrennen schickt. CDU/CSU vermeiden eine öffentliche Debatte - doch die Frage wird immer dringlicher.

Was machen eigentlich die Unions-Parteien, wenn im Herbst in drei ostdeutschen Bundesländern die Rechtsextremen so wie befürchtet stark zulegen? Bleibt es dann glaubhaft, wenn CDU-Chef Friedrich Merz bei seiner Inthronisation versprach, dass er die „AfD halbieren“ werde? Kann er mit dieser Fehleinschätzung wirklich Kanzlerkandidat der Union sein? Oder drängen dann eher die drei Männer Markus Söder aus Bayern, Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen oder Daniel Günther aus Schleswig-Holstein nach vorn?

Darüber will die Union aktuell nicht diskutieren. Denn sie weiß, dass sie so ihren unklaren Kurs nur untermauern würde. Schließlich ist es ja nicht so, dass allein die „Ampel“ oft uneinig wirkt.

Es ist entscheidend, wer im Herbst 2025 für die Union als Kanzlerkandidat ins Rennen geht. Der Sauerländer Merz gilt besonders den Wirtschaftskonservativen als gesetzt. Gleichwohl ist er nicht der beliebteste Mann in der Union; in der Bevölkerung sowieso nicht. Und das weiß Merz auch.

Machtkampf in der CDU: Markus Söder fühlt sich zu Höherem berufen

Deutlich vorn liegt in der Beliebtheit Markus Söder, nicht nur bei Anhängern seiner Partei. Dass Söder gern behauptet, in seinem schönen Heimatland bleiben zu wollen, darf man bei ihm getrost nicht zu ernst nehmen. Er fühlt sich schon seit Jahren zu Höherem berufen. Und dass er seinerzeit Armin Laschet den Vortritt lassen musste, hat Söder gewiss nicht verwunden.

Wüst oder Günther sieht der Machtmensch Söder nicht als ernsthafte Kontrahenten an. Das Rennen um die Top-Position in der Union schwelt also. Und es wird sich zeigen, ob die Konservativen mit dem weiteren Draufhauen auf die Ampel-Koalition tatsächlich Punkte sammeln. Und vor allem: Ob sie damit die Rechtsextremen einhegen kann. Bislang hat diese Methode von Merz jedenfalls nicht funktioniert.

