Mehr Lehrkräfte für NRW? Werbung alleine reicht nicht aus

Essen Lehrkräfte zu präsentieren, die glücklich in ihrem Beruf sind, kann ein guter Schachzug sein. Das darf aber nicht über Missstände hinwegtäuschen.

Louisa, Ahmad, Bruno, Cisem und Volker sind die authentisch wirkenden Gesichter der Werbekampagne, mit der das Land NRW für den Lehrberuf begeistern möchte. Louisa, eine 26-jährige Musiklehrerin, ist zu glauben, dass ihre Arbeit sie glücklich macht und sie „mit einem Lächeln nach Hause geht“. Auch der Seiteneinsteiger Volker überzeugt, wenn er vom „abwechslungsreichen Arbeiten“ und „tollen Rückmeldungen“ der Schülerinnen und Schüler berichtet.

Positive Beispiele sind gerne gesehen

Derlei positive Beispiele dafür, wie erfüllend der Lehrberuf sein kann, wirken den negativen Schlagzeilen entgegen, die etwa im Umfeld der Veröffentlichung der jüngsten Pisa-Studie ein Schlaglicht auf den Zustand der „Bildungsrepublik Deutschland“ warfen. Gut so!

Doch reichen hoffnungsvolle Werbebotschaften allein nicht aus, offene Stellen zu besetzen. Grundlegender müssten die Arbeitsbedingungen an den Schulen verbessert werden. So wären viele Lehrkräfte, die derzeit in Teilzeit arbeiten, bereit, aufzustocken – so ein Ergebnis des Schulbarometers der Robert Bosch Stiftung. Dafür müsste das Arbeitszeitmodell die tatsächliche Arbeit, also auch Aufgaben außerhalb des Unterrichts, berücksichtigen. Das wäre ein Anfang. Und gute Werbung.

