Pisa-Studie: Deutsche Schüler so schlecht wie nie

Deutsche Schüler haben in der neuen Pisa-Studie so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Untersucht wurden die Lernerfolge von 15-Jährigen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz. Die OECD sieht auch die Schulschließungen während der Corona-Pandemie als Grund.

Video: Erziehung, Ausbildung, Politik