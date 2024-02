NRW ist Stauland Nummer 1: Das kann man auch positiv sehen

Essen Für Pendler ist es keine schöne Nachricht. Im Stau zu stehen, kostet Zeit, Nerven und Sprit. Aber es macht auch Hoffnung. Denn es passiert was.

NRW ist Deutschlands Stau-Land Nummer 1. Wegen der unzähligen Baustellen. Immer wieder wurde diese Meldung gestern im WDR erzählt. Und es klang ziemlich vorwurfsvoll und resigniert.

Ganz klar: Im Stau stehen macht überhaupt keinen Spaß, es kostet Nerven, Zeit und Sprit. Besonders dann, wenn der Öffentliche Nahverkehr keine Alternativen bietet.

Dennoch bergen die vielen Staus auch eine positive Komponente: Denn sie zeigen, dass derzeit (und endlich) gebaut und repariert wie kaum jemals zuvor. Es wird nachgeholt, was verschiedene frühere Bundes- und Landesregierungen verschlafen haben. Weil sie sparten, anstatt in Infrastruktur zu investieren. Und so darf man hoffen, dass in einigen Jahren Straßen und Schienen besser funktionieren.

Eine Baustelle ist viel wichtiger

Außerdem gibt noch zwei weitere positive Aspekte: Die vielen Baustellen verschaffen zahllosen Tiefbauunternehmen und deren Zulieferern randvolle Auftragsbücher und sichern damit sehr viele Arbeitsplätze. Somit auch Steuern und Sozialabgaben, von denen wir letztlich alle profitieren. Und schließlich sind die vielen Staus ein Beleg dafür, dass Hunderttausende in unserem Bundesland eine Arbeit haben. Ansonsten wären ja nicht so viele Pendler, Handwerker, Außendienstmitarbeiter und andere Berufsgruppen unterwegs.

Ja, NRW ist Stau-Land Nummer 1. Eben deshalb, weil hier viel passiert. So positiv kann man das nämlich auch sehen, wenn der Stoßverkehr gerade nervt.

Zwei Seiten hat übrigens auch die bejubelte Meldung, dass die Schulen nahezu komplett mit digitalen Geräten (also Laptops) ausgestattet sind. Das ist tatsächlich schön. Allerdings sorgen Elektronik und Bildschirm noch lange nicht dafür, dass die jungen Menschen auch gut rechnen, schreiben oder lesen können. Das ist eine Baustelle, die viel wichtiger ist als volle Straßen.

