Öffentlicher Dienst der Länder: Streiks und Großdemo geplant

In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere Warnstreiks gegeben - wie hier Ende November an der Uniklinik Köln.

Düsseldorf Vor der dritten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst soll es noch einmal laut werden. NRW-weite Warnstreiks und eine Großdemo sind geplant.

Mit erneuten Warnstreiks und einer Großdemo vor dem Düsseldorfer Landtag soll der Druck vor der dritten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder noch einmal verstärkt werden. Verdi, die Bildungsgewerkschaft GEW und die Gewerkschaft der Polizei haben zur Teilnahme an einer Kundgebung am Dienstag um 11 Uhr in Düsseldorf und einem Demozug zum NRW-Parlament aufgerufen. Bei einer Großdemo am Mittag wollen Verdi-Chef Frank Werneke und der Vorsitzende des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, reden.

Arbeitgeber lehnen die Forderungen der Gewerkschaften als unbezahlbar ab

An landesweiten Warnstreiks wollen den Angaben zufolge etwa Landesbeschäftigte von Unikliniken, Hochschulen, Justiz oder Landesverwaltung teilnehmen. Im derzeitigen Tarifkonflikt verlangen Verdi und der Beamtenbund dbb von den Ländern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) lehnen die Forderungen als unbezahlbar ab. Die dritte und möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde beginnt an diesem Donnerstag in Potsdam.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere Warnstreiks gegeben. Zeitgleich zum Wintereinbruch ist diesmal auch etwa ein Drittel der Belegschaft von Straßen.NRW zum Ausstand aufgerufen. Daher müssten Verkehrsteilnehmer mancherorts mit nicht geräumten Straßen und Glatteis rechnen, hatte der Landesbetrieb im Vorfeld mitgeteilt. (dpa)

