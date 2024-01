Berlin Union und FDP wollen etwas gegen die Personalnot bei der Bundeswehr tun. Man müsse „europäischer denken“. Die Politik-News im Blog.

Bundeswehr: Union und FDP können sich Soldaten ohne deutschen Pass vorstellen

SPD und Grüne überlegen, wie man der AfD Finanzmittel streichen könnte

Die Verkehrsminister der Länder beraten über den Preis des Deutschlandtickets

Hunderttausende Menschen sind in Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen

Faeser äußert sich zu Anforderungen für den deutschen Pass

Union und FDP können sich vorstellen, die Personalknappheit in der Bundeswehr mit Soldaten ohne deutschen Pass zu mindern. SPD und Grüne denken wiederum darüber nach, wie man der AfD die Finanzmittel streichen könnte. Über die Zukunft des Deutschlandtickets beraten heute die Verkehrsminister der Länder in einer Sondersitzung.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 22. Januar: Umgang mit der AfD: SPD und Grüne denken über Streichung von Finanzmitteln nach

10.15 Uhr: Auch SPD und Grüne halten Streichung von Finanzmitteln für ein Mittel im Umgang mit der AfD. Johannes Fechner, Parlamentarischer Sprecher der SPD-Bundesfraktion, sagte dem „Handelsblatt“, das Verfahren zum Ausschluss von der Parteienfinanzierung sei „ein wichtiges Element des wehrhaften Staates, verfassungsfeindlichen Parteien staatliche Mittel deutlich zu kürzen“. Dieses Verfahren ist daher auch im Grundgesetz verankert.

Laut Fechner müsse man noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten. Dabei geht es um das Thema, ob die rechtsextreme NPD weiter von der staatlichen Parteienfinanzierung profitieren darf und kann. „Danach wissen wir Näheres über die konkreten Hürden eines solchen Verfahrens“, meinte Fechner, und ergänzte in Bezug auf die AfD: „Das kann dann auch andere Parteien betreffen“.

Auch die Grünen halten die Streichung von Finanzen laut dem „Handelsblatt“-Bericht für eine valide Option. Dass diese Maßnahme allerdings „sehr voraussetzungsvoll“ sei, gibt Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalic zu bedenken. „Genau wie bei einem Parteienverbot sind die Verfassungsorgane gefordert, unter Berücksichtigung der Einschätzung der Sicherheitsbehörden rechtliche Schritte sorgfältig abzuwägen“.

Bundeswehr verstärken: Union und FDP können sich Soldaten ohne deutschen Pass vorstellen

10.10 Uhr: Aufgrund der Personalknappheit bei der Bundeswehr müssen nicht nur neue Soldaten her – sondern auch neue Ideen. Union und FDP haben eine solche: Soldaten ohne deutschen Pass. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte der „Rheinischen Post“ vom Montag, Deutschland müsse bei der Rekrutierung „deutlich europäischer denken“. Der Dienst in der Bundeswehr könnte auch eine Möglichkeit sein, den deutschen Pass schneller zu bekommen.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungspolitikerin, beim Dreikönigstreffen der FDP. Sie hat sich offen dafür gezeigt, Soldatinnen und Soldaten ohne deutschen Pass in der Truppe aufzunehmen. Foto: Bernd Weißbrod / DPA Images

Unionsverteidigungspolitiker Johann Wadephul (CDU) stimmt Strack-Zimmermann in einigen Punkten zu, stellt aber weitergehende Fragen, die seiner Meinung nach auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beantworten müsse. „Gilt diese Möglichkeit nur für Bürgerinnen und Bürger von EU- oder Nato-Staaten oder auch noch darüber hinaus? Ist die vollständige Kenntnis der deutschen Sprache nötig?“ Pistorius prüft gerade das vor seiner Amtszeit festgelegte Ziel einer Sollstärke von 203.000 Soldaten. Aktuell sind es rund 181.600. Auch eine Rückkehr zur Wehrpflicht steht daher im Raum.

Deutschlandticket: Steigen die Kosten über 50 Euro?

10 Uhr: Ob und wann das Deutschlandticket teurer wird, darüber beraten heute die Verkehrsminister der Länder in einer Sondersitzung. Mehrere Länderverkehrsminister der SPD haben sich schon im Vorhinein gegen eine Preiserhöhung in diesem Jahr positioniert. Damit das Deutschlandticket weiter bestehen kann – ob für 49 Euro oder mehr – müssen sich Bund und Länder in diesem Jahr über die weitere Finanzierung einig werden.

Für die Verkehrsunternehmen fallen aufgrund des günstigeren Abos wichtige Einnahmen weg. Der Bund beteiligt sich wie vereinbart bisher zur Hälfte an den Kosten, also rund 1,5 Milliarden Euro. Die Nahverkehrsbranche wäre offen für eine Preiserhöhung des Tickets. „Wenn Bund und Länder zur Deckelung der öffentlichen Co-Finanzierung des Tickets eine solche Preiserhöhung beschließen, dann ist das aus Sicht der Branche nachvollziehbar“, sagte ein Sprecher des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Politik-News vom 21. Januar: Zehntausende demonstrieren im Berliner Regierungsviertel gegen rechts

19.50 Uhr: Zehntausende Menschen sind in Berlin gegen rechts und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich am Sonntagnachmittag auf dem Platz der Republik vor dem Bundestag, später zogen viele Menschen bei eisiger Kälte durch das Regierungsviertel. Wegen des großen Zustroms erweiterte die Berliner Polizei die Versammlungsfläche, so dass Demonstranten auch die Straße des 17. Juni vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule nutzen konnten. Der U-Bahn-Verkehr im Regierungsbereich war eingeschränkt. Die S-Bahn bat, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beteiligen sich mindestens 60.000 Menschen an dem Protest. Da der Zustrom groß und die Situation dynamisch sei, könnten es aber auch bis zu 100.000 Menschen sein, sagte ein Polizeisprecher. Die Veranstalter sprachen von 350 000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das hielt die Polizei für zu hoch. Es sei noch offen, ob es nach dem Ende der Veranstaltung noch eine abschließende Teilnehmerzahl von der Polizei gebe. Angemeldet hatten die Veranstalter 1000 Demonstranten. Die Polizei hatte jedoch bereits im Vorfeld deutlich mehr Menschen erwartet.

Viele der Demonstranten hatten selbstgebastelte Schilder dabei. Auf diesen war etwa zu lesen: „Nazis raus ausm Haus“ oder „Eene Mene Meck, die AfD muss weg!“. Auf einem Plakat war ein Foto des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke zu sehen mit der Aufschrift „Höck‘st gefährlich“.

Münchner Demo gegen rechts wegen zu großen Andrangs abgebrochen

14.58 Uhr: Der Organisator einer Demonstration gegen rechts in München hat die Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Sicherheit der schätzungsweise 80.000 Teilnehmer sei nicht mehr zu gewährleisten.

Die Demo in München musste abgebrochen werden. Foto: MICHAELA STACHE / AFP

Faeser: Anforderungen für deutschen Pass „strenger als bisher“

13.50 Uhr: Innenministerin Nancy Faeser ist der Behauptung entgegengetreten, die Ampelkoalition erleichtere den Zugang zum deutschen Pass. „Die Anforderungen sind strenger als bisher: Wer unsere Werte nicht teilt, kann nicht Deutscher werden“, sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. „Das haben wir glasklar geregelt. Und das führt dazu, dass Antisemiten oder Rassisten nicht eingebürgert werden können.“ Das Wertegerüst des Grundgesetzes sei der Maßstab.

Lediglich könnten diejenigen, die gut integriert seien, künftig schneller den deutschen Pass bekommen. „Dabei gilt weiterhin, dass der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit immer am Ende einer gelungenen Integration steht“, betonte Faeser.

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat. Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA Images

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen NRZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik