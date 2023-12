Russische Rakete in polnischen Luftraum eingedrungen

Eine russische Rakete soll am Morgen in den polnischen Luftraum eingedrungen sein. (Symbolbild)

Warschau/Berlin. Aufregung in Polen: Eine russische Rakete soll am Morgen in den Luftraum des Nato-Landes eingedrungen sein. Was bisher bekannt ist.

Am Freitagmorgen hat eine russische Rakete der polnischen Armee zufolge den polnischen Luftraum durchflogen und in Richtung wieder verlassen. „Alles deutet darauf hin, dass eine russische Rakete in den polnischen Luftraum eingedrungen ist“, sagte der polnische Generalstabschef Wieslaw Kukula vor Journalisten. Die Rakete sei mithilfe eines Radars gesichtet worden.

Berichte über „Flugobjekt“ über Polen: War es die russische Rakete?

Bereits am Vormittag gab es Berichte über ein Flugobjekt, das in den frühen Morgenstunden entdeckt worden war. Ob es sich dabei um die nun bestätigte Rakete handelt, ist noch unklar. Das Objekt sei vom Moment des Eindringens in den Luftraum bis zum Verschwinden des Signals von den Funkortungsanlagen des Luftverteidigungssystems beobachtet worden, teilte ein Kommando der Streitkräfte am Freitag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz schrieb dort, er sei in ständigem Kontakt mit dem Präsidenten, dem Regierungschef und dem Generalstab.

Über Zamosc im Südosten Polens wurde ein Flugobjekt, mutmaßlich eine polnische Rakete, gesichtet. Foto: dpa-infografik GmbH / DPA Images

Nach Informationen des Radiosenders Rmf.fm suchten Polizisten und Soldaten in der Nähe der Stadt Zamosc im Südosten Polens nach Trümmern. „Das Objekt war schwarz, etwa ein bis zwei Meter lang und flog sehr niedrig, niedriger als ein Flugzeug“, berichtete ein Bewohner des Dorfes Komarow-Osada dem Portal Onet.pl. Die Gemeindebürgermeisterin sagte, es gebe bislang keine Hinweise, wonach etwas auf die Erde gestürzt sei.

