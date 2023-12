Scheuer: Neuer politischer Flurschaden

Essen Der Klageverzicht des Bundes gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer ist fachlich richtig. Er wird die Politikverdrossenheit aber befeuern.

Man kann es juristisch ja vermutlich durchaus so sehen: Die neue Regierung wollte sich mit Andreas Scheuers Millionengrab namens Pkw-Maut zwar nicht ohne Weiteres abfinden. Aber die Prüfung fahrlässigen Verhaltens ergab, dass eine verloren gegangene Klage des Bundes den Steuerzahler eventuell noch weiter belastet hätte als bisher.

Das mag fachlich in Ordnung sein, vernachlässigt aber den politischen Flurschaden, den das von Scheuer zu verantwortende Fiasko angerichtet hat: finanziell, verkehrspolitisch, letztlich sogar fürs gesamte Renommee Deutschlands auf europäischer Ebene. Und was die Klagezurückhaltung nicht zuletzt bei vielen politikverdrossenen Bürgern anrichtet.

Die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus

Viele werden nach dieser Entscheidung abwinken und denken: Eine Krähe hackt der anderen eben kein Auge aus.

Andreas Scheuer wird sich freuen. Er sitzt nach wie vor im Bundestag, das mit ordentlichen Bezügen, und hat sein Versagen bei der Maut einfach weggelächelt.

