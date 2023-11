Scholz‘ Regierungserklärung: Merz verkennt Probleme vor Ort

Die Schuldenbremse einzuhalten, ist Oppositionsführer Merz wichtig. Er verkennt aber bei seiner Kritik am Kanzler die Lage vor Ort.

Man darf gespannt sein, wie lange die CDU-Ministerpräsidenten in den Bundesländern die Schuldenbremse noch so prima finden wie Friedrich Merz. Denn in den Ländern hat man inzwischen begriffen, dass die fehlenden Milliarden auch vor Ort Probleme bereiten.

Doch das will die Unionsführung nicht sehen. CDU-Chef Merz maßregelte daher seine Parteifreunde Kai Wegner (Berlin), Michael Kretschmer (Sachsen) und Reiner Haseloff (Sachen-Anhalt) vor dem Bundestag. Jene hatten nämlich öffentlich für eine Reform der Schuldenbremse geworben. Doch Merz passt das einfach nicht in den Kram, darum rüffelte er die eigenen Leute vor aller Augen. Ein bemerkenswerter Vorgang.

Wackelige Gemengelage

Dass Scholz nicht konkret sagen konnte, wo und wann es welche Einsparungen gibt, ist der wackligen Gemengelage in der Ampel geschuldet: Hätte der Kanzler konkrete Positionen benannt, hätte er seine Koalitionspartner brüskiert. Zumal es seitens der Union kein Hilfsangebot gab, etwa für einen Deutschland-Pakt. So müssen SPD, Grüne und FDP jetzt aushandeln, an welchen Stellen künftig gespart wird. Es ist ihre Aufgabe als gewählte Bundesregierung.

Dass dies die Schreihälse und die Boulevard-Medien nicht überzeugen kann, ist eine andere Geschichte.

