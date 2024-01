US-Wahl 2024 Trump gewinnt republikanische Vorwahl in New Hampshire

San Francisco/Concord/Washington Zweiter Sieg für Trump: Der Ex-Präsident hat übereinstimmenden Berichten zufolge die Vorwahl der Republikaner für sich entschieden.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die wichtige Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Das berichteten die Nachrichtenagentur AP und der Sender Fox News am Dienstagabend (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf eigene Prognosen.

Nach ersten Auszählungen fand der prognostizierte Erdrutschsieg für Trump mit bis zu 19 Prozent Vorsprung nicht statt.

Knapper zweiter Platz für Haley

Damit landet seine letzte verbliebene Konkurrentin, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, auf dem knappen zweiten Platz. Floridas Gouverneur Ron DeSantis war kurz vor der Abstimmung aus dem Rennen ausgestiegen.

Trump hatte in New Hampshire bereits in Umfragen klar vor Haley gelegen – allerdings mit weniger Abstand als in anderen Bundesstaaten.

Für Haley wäre ein Sieg in dem Bundesstaat deshalb besonders wichtig gewesen. In New Hampshire hoffte sie wegen der weniger radikal gesinnten Wählerschaft im konservativen Lager auf einen Erfolg.

Nikki Haley bei ihrer Rede zur Vorwahl in New Hampshire. Foto: Joe Raedle / Getty Images via AFP

Bei den Demokraten hat der amtierende US-PräsidentJoe Biden gewonnen. Biden stand in New Hampshire nicht auf dem Wahlzettel. Wer für ihn stimmen wollte, musste Bidens Namen auf den Zettel schreiben. (pcl/diha)

