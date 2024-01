Essen Das Geheimtreffen von Potsdam hat gezeigt: Unsere Demokratie ist gefährdet. Umso wichtiger, dass ihre Unterstützer mobil machen.

Es gibt Parolen, die sich leichter skandieren lassen als: „Es lebe die freiheitlich-demokratische Grundordnung“. Aber im Wesentlichen war es genau das, was in den letzten Tagen die Menschen deutlich gemacht haben. Ob Bundesliga oder Bischof, Bürgermeisterin oder Barkeeper: Gefühlt (fast) überall machen die Menschen deutlich, dass sie sich mit der Rechtsdrift des Landes und der Spaltung der Gesellschaft nicht abfinden wollen.

Es hat schon Gewicht, wenn quasi unisono der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, der Ruhrbischof und die Bischöfe in Ostdeutschland klar machen: Innerkirchliche Reformdebatten mögen manchen wichtig sein, aber entscheidend ist, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt.

Der Wille zum Zusammenhalt

Ähnliches ist in (fast allen) Parteien, Gewerkschaften und Vereinen, Familien und etablierten Medien zu hören und zu spüren: der Wille, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu fördern, in der Sache zu streiten, aber zu gemeinsamen Grundwerten zu stehen.

Wobei alle diese Institutionen genauso unter Schwindsucht leiden, wie offenbar das Modell Demokratie. Und das nicht nur in Deutschland. Die Frage ist offen, ob Demonstrationen dieser wahrlich besorgten Bürger, die sich weniger vor neuen Mitbürgern als vor der Erosion des Anstands fürchten, jene Menschen zum Umdenken bringt, die der AfD zu immer neuen Höhenflügen verhelfen – derzeit in Sonntagsfragen, aber in wenigen Monaten womöglich an der Wahlurne.

Remigration ins vergangene Jahrhundert?

Dass manche eine weltanschauliche Remigration in die späten 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts offenbar erstrebenswert finden, jagt einem Schauder über den Rücken. Aber es bleibt die Zukunftsfrage, wie sich die Frustrierten und vermeintlich oder tatsächlich Abgehängten erreichen lassen. Zumal dann, wenn sie vor allem in sogenannten sozialen Medien in ihren Filterblasen und Krisenmodi hängenbleiben und sich aufhetzen lassen.

Dabei gilt es ihre oft berechtigten Sorgen, Ängste und der Ärger über ein mittlerweile oft erschütternd dysfunktionales Land (Nahverkehr, Schulen, Pflege) sehr ernst zu nehmen. Kritik daran und auch an den Institutionen ist zulässig, Hass und Hetze gegen Personen nicht. Das ist die soziale Brandmauer, die halten muss.

Denn der Frust vieler wird von rechts instrumentiert und politisch nutzbar gemacht. Die brennenden Fragen nach Teilhabe und Perspektive für alle bleiben. Darauf braucht es Antworten. Sonst schmilzt der soziale Zusammenhalt morgen noch schneller als der Schnee heute.

