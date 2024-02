Berlin/Washington Kann Trump wegen seines Verhaltens rund um den Sturm auf das Kapitol angeklagt werden? Ein Gericht sagt ja. So geht es jetzt weiter.

Der ehemalige US-PräsidentDonald Trump kann nach Auffassung eines Berufungsgerichts für seine Handlungen im Amt strafrechtlich verfolgt werden. Mit der Entscheidung lehnte das Gericht am Dienstag einen Antrag Trumps ab, der versucht hatte, seine Immunität als Präsident geltend zu machen und so einer Anklage zu entgehen. In der Begründung der Entscheidung des hieß es, das Gericht habe die von Trumps Interessen an einer Immunität sorgfältig abgewogen „gegen die wichtigen öffentlichen Interessen, die dafür sprechen, diese Strafverfolgung fortzusetzen“.

Trump verbucht damit eine schwere juristische Niederlage. Diese war aber zu erwarten – bei einer Anhörung hatte sich das Berufungsgericht bereits skeptisch gezeigt und angedeutet, der Argumentation von Trumps Anwälten nicht zu folgen. Nun wird erwartet, dass der Republikaner, der erneut ins Weiße Haus einziehen will, Berufung einlegt. Endgültig dürfte die Frage damit erst vom Obersten Gerichts des Landes geklärt werden.

Anklage wirft Trump versuchten Wahlbetrug vor

Von dessen Urteil hängt ab, ob das Verfahren wegen versuchten Wahlbetrugs gegen Trump in der US-Hauptstadt fortgesetzt werden kann. Die zuständige Richterin hatte den Beginn des Prozesses bis zur endgültigen Klärung der Immunitätsfrage am Freitag auf unbestimmte Zeit verschoben. Der 77-Jährige will für die Republikaner nach der Präsidentenwahl 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen und bezeichnet die Ermittlungen gegen ihn regelmäßig als „politische Hexenjagd“.

Trump im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt. Konkret geht es um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede aufgewiegelt. Infolge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben.

