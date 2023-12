Vernünftige Lösung für den öffentlichen Dienst

Essen Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst ist ein Sieg der Vernunft - und wird den Ländern helfen. personelle Lücken zu schließen.

Endlich mal wieder gute Nachrichten von den diversen Tariffronten im Lande – und die Erkenntnis, dass an manchen Verhandlungstischen die Vernunft offenkundig doch ihren Platz hat.

Das Ergebnis, das die Länder nun mit den Gewerkschaften für Beschäftigte im öffentlichen Dienst vereinbarten, ist fair und angemessen – zumal es sich ja auch an den Zahlen orientiert, die bereits im April zur Beendigung des Tarifkonflikts für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundes und der Kommunen beitrugen.

Weitere Warnstreiks endlich vom Tisch

Zum einen werden nun jene Menschen etwas mehr in der Tasche haben, denen angesichts spärlichen Gehalts die Preissteigerungen beispielsweise bei Energie und Lebensmitteln besonders weh tun. Zum anderen können sich Patienten und viele andere freuen, weil Warnstreiks in wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge vom Tisch sind.

Sicherlich gehen die Länder mit der Einigung an ihre finanzielle Schmerzgrenze. Ihre Kassen sind leer. Auf der anderen Seite muss es angesichts der sich auftuenden personellen Lücken ihr ureigenstes Interesse sein, neues Personal zu gewinnen. Das lässt sich nun mal in heutiger Zeit nur über attraktive Angebote erreichen. Insofern ist das Ja zum Tarifdurchbruch nichts anderes als eine Investition in die eigene Zukunft.

Auch bei dieser Tarifrunde wurde mit harten Bandagen gearbeitet, und es gab genug ärgerliche Warnstreiks. Aber dieses Wochenende hat gezeigt, dass letztlich alle Beteiligten daran interessiert waren, zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen.

Gutes Beispiel für die Lokführer

Die Lokführer könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Zwar sind neue Streiks bis nach Weihnachten kein Thema mehr. Danach könnte es aber umso drastischer werden. Etwas weniger Konfrontationsbereitschaft täte Weselskys Truppen auch ganz gut.

