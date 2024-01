Völkermord: Warum sitzt nicht Hamas auf der Anklagebank?

Essen Südafrika zieht Israel vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Warum muss sich dort eigentlich nicht die Hamas verantworten?

Es macht fassungslos, wenn ausgerechnet Israel nun des Völkermords angeklagt wird. Eben jene Kinder und Enkel der Juden, die Opfer des furchtbarsten Menschheitsverbrechens wurden, sollen nun selbst Völkermörder sein? Genau das behauptet jedenfalls die südafrikanische Regierung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

Auch Teheran fordert die Auslöschung Israels

Natürlich ist eine Menge am Vorgehen der israelischen Regierung zu kritisieren. Die vielen zivilen Opfer in Gaza bestürzen die Weltöffentlichkeit. Zugleich fragt kaum jemand, warum nicht der Terror der Hamas auf der Anklagebank sitzt. Und nur wenige scheint zu stören, dass deren Terroristen sich feige unter Kliniken, Schulen und Wohnblocks verstecken, um von dort aus Raketen auf Israel feuern. Und permanent gibt es die islamistische Forderung nach einer Auslöschung Israels. Auch von Teheran. Doch warum wird das nicht in Den Haag vor aller Welt als Völkermord angeprangert? Verkehrte Welt!

Dass Südafrika nun als Ankläger gegen Israel auftritt, hat mit der jahrzehntelangen Sympathie für die Palästinenser zu tun. Jene unterstützten seinerzeit Nelson Mandela und seine Partei ANC im Befreiungskampf gegen die Apartheid. Israel hingegen war lange freundlich zu den weißen Unterdrückern am Kap. Klar, dass so etwas haften bleibt. Dennoch ist das kein Grund, jetzt völlig absurde Maßstäbe anzulegen. Auch Moskau pflegte stets gute Kontakte zur ANC. Genau deswegen ist Südafrika auch freundlich zu Putin. Eine Verurteilung seines Angriffskrieges gegen die Ukraine hat es aus Pretoria nie gegeben.

All das macht die Suche nach einem Frieden im Nahen Osten schier unmöglich, denn große Teile der Völkergemeinschaft machen gerade zu gern ihre eigenen alten und neuen Rechnungen auf. Verglichen damit wirken die bundesdeutschen Diskussionen (Bauern-Demos etc.) gerade nichtig und klein.

