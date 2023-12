Waffenhilfe zur Verteidigung der Freiheit

Essen. Die deutschen Rüstungsexporte sind auf neues Rekordhoch geklettert. Das zeigt, wie unruhig die Welt geworden ist.

Beim Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall werden auch am Ende dieses Jahres wieder die Korken knallen. Der Aktienkurs ist im Jahresverlauf um satte 47 Prozent gestiegen. Die Produktion von Waffen ist ein lukratives Geschäft in diesen Zeiten. Das zeigt sich deutlich am sprunghaften Anstieg der deutschen Rüstungsexporte, die von der Regierung in diesem Jahr genehmigt wurden. Sie haben ein Volumen von bislang rund 12 Milliarden Euro, mehr als jemals zuvor.

Eigentlich wollte die Ampelkoalition das Gegenteil, nämlich die Exporte deutscher Waffen reduzieren. Die Grünen warben noch im Bundestagswahlkampf damit, grundsätzlich keine Rüstungsgüter in Kriegsgebiete liefern zu wollen. Es ist alles anders gekommen.

Einen großen Anteil der Exportgenehmigungen haben auch in diesem Jahr Waffenlieferungen an die von Russland überfallene Ukraine ausgemacht, 4,75 Milliarden Euro insgesamt. Dass dieser Betrag so hoch ist, erklärt sich leicht: Ein Panzer des Typs Leopard 2A6 schlägt beispielsweise pro Stück mit gut drei Millionen Euro zu Buche, eine einzelne 155-Millimeter-Granate, die aus der deutschen Panzerhaubitze 2000 verschossen wird, kostet 3000 Euro.

Waffen zur Verteidigung der Freiheit

Den Schluss zu ziehen, es sei ein Stopp deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine nötig, weil sie sinnlos seien, wie es die ehemalige Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen macht, ist allerdings töricht. Der Krieg in der Ukraine hat sich auch deshalb zu einem Abnutzungskrieg entwickelt, weil Kiew von den westlichen Partnern nicht ausreichend Waffen erhalten hat – und vor allem nicht die Waffen, die es braucht, um die russischen Nachschublinien nachhaltig zu stören.

Waffenlieferungen an die Ukraine dienen der Verteidigung der Freiheit.

Anders sieht es mit Waffenlieferungen in die reichen Golfstaaten aus. Sie müssen sich nicht gegen einen mächtigen Feind zur Wehr setzen, der in ihre Heimat eingefallen ist und sie sind Diktaturen. Wenn es der Ampel Ernst ist mit einer von moralischen Vorstellungen geleiteten Außenpolitik, müssen diese Exporte sofort enden.

