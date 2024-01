In einem offenen Brief bitten Reiche darum, mehr Steuern zu zahlen. Kein Witz. Höchste Zeit, dass Christian Lindner davon erfährt.

Auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos haben 250 Milliardäre und Millionäre einen offenen Brief an die politischen Führer der Weltgemeinschaft geschrieben. Darin steht wörtlich: „Wann werden Sie unseren extremen Reichtum besteuern?“ Förmlich bitten die Superreichen darum, dass Vermögenssteuern her müssten. Und weiter: „Extremer Reichtum ist das drängendste Problem der Welt, der einzige Weg nach vorne ist, dass reiche Menschen mehr Steuern zahlen müssen. Die Ungleichheit hat einen Wendepunkt erreicht, und die Kosten für unsere wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Stabilität sind hoch, und werden jeden Tag größer. Kurzum, wir müssen jetzt handeln.“

Selten hat man von Reichen so viel Kluges gehört. Und man muss ihnen ja nicht gleich einen Hang zum Sozialismus unterstellen, aber es geht in die Richtung ...

Die FDP spart lieber bei denen „da unten“

Ob Finanzminister Lindner diese Botschaft bereits registriert hat, ist nicht bekannt. Klar ist allein, dass er weiter knausert und vor allem: dass seine liberale Partei eher bei denen „da unten“ sparen will, als „die da oben“ mehr zur Kasse zu bitten. Nebenbei bemerkt: Seit knapp 30 Jahren gibt es in Deutschland keine Vermögenssteuer mehr.

Egal, ob es sich um Bauern-Diesel, um mehr Bildung oder um Hilfen für den ökologischen Umbau in Industrie und Wohnhäusern handelt: Allerorten wird gerade gekürzt, anstatt in die Zukunft zu investieren. Auch die Verschiebung des von der Ampel geplanten Klimageldes (inklusive FDP) hat allein mit dem Sitzen auf Geld zu tun.

