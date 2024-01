Weihnachtshochwasser „eines der schwersten seit Jahrzehnten“

Fotostrecke: Der Ruhrdeich nach dem Weihnachts-Hochwasser

Die Situation am Ruhrdeich in Alstaden nach dem Weihnachts-Hochwasser, am Dienstag den 09. Januar 2024 in Oberhausen. Die Lage sich deutlich entspannt, der Wasserstand ist gesunken, und die Ruhr hat sich wieder in ihr Flußbett zurückgezogen. An einigen Stellen sind noch Sandsäcke zu sehen, und Bäume wurden gefällt. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

