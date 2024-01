3000 Menschen in Kevelaer für Demokratie auf der Straße

Demo in Kevelaer gegen Hass und Hetze und für Demokratie und Toleranz. Etwa 3000 Teilnehmende kamen laut Polizei am Samstag in Kevelaer zusammen.

Kevelaer. Das Land steht auf gegen die Hetze von rechts. Nicht nur in Großstädten, sondern auch auf dem Land. Beispielsweise in Kevelaer.

Wenn Menschenmengen durch Kevelaer ziehen, dann ist entweder Karneval. Oder, noch etwas wahrscheinlicher, es liegt der Duft von Marienverehrung und Weihrauch in der Luft in dieser 30.000-Einwohnerstadt am linken Niederrhein. An diesem Samstag indes bot sich ein anderes Bild.

Auf den ersten Blick hatte es fast Familienfest-Charakter. Alle waren sie gekommen, Alte und Junge, Schulklassen, Familien mit Hund und Kegel, mit Kinderwagen, Rollator, selbst gebastelten Transparenten und großen Pappschildern, Trillerpfeifen und einem gemeinsamen Ziel: friedlich Flagge zeigen für Demokratie und Toleranz, für ein faires Miteinander aller Kulturen, für die Grundwerte demokratischen Zusammenlebens. Mehr als 3000 Teilnehmende zählte die Polizei gegen 12 Uhr – und es wurden doch auch noch ein paar mehr.

Für etwas demonstrieren

Aufgerufen hatte ein äußerst breites Parteienbündnis aus Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD und regionalen Parteien, Flüchtlingskreise, Schülerinnen- und Schülervertretungen und Kirche. „Wir wollen nicht gegen etwas, sondern für etwas demonstrieren“, erklärte Annika Selders von den Kevelaerer Grünen. „Für Freiheit. Für Vielfalt. Für Demokratie.“

Und als der Platz vor dem Rathaus sich mehr und mehr füllte, bunte Regenbogenfahnen und „Aufstehen gegen Rassismus“-Banner hochgehalten wurden, brandete Applaus auf: „Hey, wo haben wir sonst so ein Miteinander, so einen Zusammenhalt quer durch alle Parteien?!“

Weihbischof prägt das Motto

Und die katholische Kirche, sonst, wie erwähnt, eher für Umzüge in Kevelaers Innenstadt bekannt? Rolf Lohmann, Weihbischof für den Niederrhein und Recklinghausen, prägte das Kundgebungsmotto mit dem Slogan „Nicht mit uns!“. „Der Niederrhein steht auf für die Grundwerte der Demokratie. Wir werden einen Angriff auf unsere demokratischen Werte, auf Ausländerfeindlichkeit und Rassismus nicht zulassen. Nicht mit uns!“

Und: „Wir stehen fest in einer Reihe – auch mit jenen, die nicht mehr in der Kirche sind, denen Kirche fremd geworden ist. Wir stehen fest in einer Reihe für unsere Werte, für eine offene Gesellschaft, gegen Hass und Spaltung.“ Fast noch ein bisschen mehr Applaus und Trillerpfeifenzustimmung bekam nur noch einer, ein Schüler, der äußerte: „Ich möchte, dass alle Menschen gleich behandelt werden – und das geht nicht ohne Demokratie.“

