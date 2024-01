Viele Gewässer werden gerade von einer Eisschicht bedeckt. Schilder weisen auf die Gefahren hin, so wie hier am Volkspark Oberhausen-Sterkrade. (Archivbild)

Zugefrorene Gewässer Achtung bei Eisflächen in NRW: Wann das Betreten erlaubt ist

An Rhein und Ruhr Viele Gewässer in NRW sind zugefroren, doch oft ist das Betreten verboten. Die DLRG warnt vor Gefahren und erklärt, wann Eisflächen sicher sind.

Ein Tritt auf den zugefrorenen Tümpel kann gefährlich werden, erst recht, wenn daraus ein Spaziergang wird. Auch bei den aktuellen Minusgraden seien Eisflächen nicht sicher, warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). „Es besteht immer die Gefahr, einzubrechen“, sagt Frank Zantis, Sprecher des DLRG-Verbands Nordrhein, dieser Redaktion.

So sind am Sonntag zwei Kinder in Düsseldorf ins Eis eingebrochen, als sie auf einer Fläche spielten. Ersthelfer konnten sie aus dem Wasser ziehen.

Schlimmer erging es einem neunjährigen Mädchen am Sonntag. Es war mit ihrem Vater im niederländischen Limburg auf einem Quad ins Eis eingebrochen und starb an den Folgen.

Wann können Eisflächen sicher betreten werden?

Mindestens 15 Zentimeter dick müsse die Eisschicht auf einem stehenden Gewässer sein, um sie sicher betreten zu können, sagt das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Bei fließenden Gewässern nennt es 20 Zentimeter als Richtwert.

Damit ein Gewässer so stark zufriert, müssten die Temperaturen über Wochen konstant unter null Grad liegen, meint DLRG-Sprecher Zantis. Ein paar frostige Tage wie aktuell würden dafür nicht ausreichen, „denn zwischendurch gibt es immer wieder Plusgrade, und am Wochenende soll es schon wieder wärmer werden“.

Selbst bei einer dicken Eisschicht hänge die Stabilität davon ab, wie das Gewässer beschaffen ist und wie viele Menschen die Schicht betreten. Eine Restgefahr bestehe fast immer. Daher rät Zantis: „Nur die Flächen, die durch die Behörden freigegeben wurden, sollte man betreten, denn vor der Freigabe werden sie professionell geprüft.“

Wann werden Eisflächen an Rhein und Ruhr freigegeben?

Dass Kommunen bestimmte Eisflächen freigeben, ist sehr selten. Einige Städte an Rhein und Ruhr geben aus Sicherheitsgründen grundsätzlich keine Flächen frei. Das teilen zum Beispiel Duisburg, Moers, Wesel und Emmerich auf Anfrage mit.

Auch in Oberhausen und Essen ist das Betreten öffentlicher Eisflächen verboten. „Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße geahndet werden“, teilte die Stadt Essen in der vergangenen Woche mit.

Wie sollte man eingebrochenen Menschen helfen?

Wer Menschen sieht, die ins Eis eingebrochen sind, sollte zuerst den Notruf 112 wählen und um Hilfe rufen, sagt das DRK. Ihnen könne man eine Leine zuwerfen oder versuchen, sie mit einem Stock oder Schal aus dem Wasser zu ziehen – aber nur von einem sicheren Standort aus.

Sind die Personen weiter entfernt eingebrochen, könnten sich Ersthelfer mit einem Seil am Ufer sichern und zu den Betroffenen robben. Eine Leiter könne helfen, das Gewicht zu verteilen und sich selbst zu schützen.

Haben es die Betroffenen ans Ufer geschafft, sollte man ihnen die nasse Kleidung ausziehen und sie in eine warme Decke wickeln.

