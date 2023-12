Alles Glücksspiel? Bahnhofsrankings und was dahinter steckt

An Rhein und Ruhr Schon wieder ein Bahnhofsranking! Vor zwei Wochen blickte eine US-Lobbyorganisation auf die Stationen. Jetzt kommt die nächste - äh - Studie.

„Alle reden vom Wetter. Wir nicht!“, sagte die Bahn früher. Heute heißt es: Alle Wetter, jeder versteht Bahnhof! Bahnhöfe jedenfalls erfreuen sich ungeahnter Beliebtheit zumindest bei Testern. Vor zwei Wochen erst hat eine umstrittene US-Lobbyorganisation einen Index europäischer Bahnhöfe veröffentlicht, bei dem die deutschen Stationen auf den hinteren Plätzen landeten.

Schlusslicht war der Hauptbahnhof Bremen, kurz davor drei Stationen in Berlin, der Hauptbahnhof von Essen und eine Station in München. Methodik und Transparenz der Ergebnisse waren so durchsichtig wie die Tarifbestimmungen vorm Deutschlandtickets. Apropos Tarifbestimmungen: Die Zahl der verfügbaren Tickets war eines der Kriterien und da gibt es in Verkehrsverbünden schon mal weniger.

Ein Europa-Ranking ohne Brüssel und Prag

Komisch auch: Stationen in Skandinavien waren gar nicht vertreten, auch Brüssel, Prag oder Warschau fehlten, dafür war, sagen wir mal, München-Pasing mit dabei. Wer mag konnte auch gleich eine Kampagne dahinter wittern, denn das „Consumers Choice Center“ lobbyiert wacker gegen staatliche Subventionen und der Stichtag der Untersuchung fiel in die Zeit des 9-Euro-Tickets, wo es zugegeben auf deutschen Bahnhöfen etwas ruppiger zuging. Reiner Zufall natürlich.

Da werden sich nicht nur Schalke-Fans die Augen reiben: Schönster Bahnhof in Nordrhein-Westfalen, laut Google-Bewertung, ist Dortmund Signal-Iduna-Park.

Aber es zieht, auf die Bahn einzuprügeln und so kommt gleich das nächste Ranking um die Ecke, das die Google-Bewertungen aller Bahnhöfe in den 50 größten Städten Deutschlands zusammenfasst. Immerhin für einen Rechner eine echte Fleißarbeit. Jetzt lässt sich leider nur nicht sagen, warum Bremen rehabilitiert ist. Die Stadt jedenfalls landet mit 9 Bahnhöfen und deren Durchschnittsnote auf Platz 18 von 50 in Deutschland. Bremen hat vermutlich die sehenswertesten Vorortbahnhöfe Deutschlands.

Schön: Sanssouci und der Signal-Iduna-Park

Immerhin: die TopTen der schönsten Stationen haben eines gemeinsam: Sie stehen fast alle in der Nähe großer Sehenswürdigkeiten oder Ausflugsziele: Rostock-Warnemünde, da lockt die Ostsee. In Leipzig ist es der Bahnhof am Völkerschlachtdenkmal, in Hamburg die Station Landungsbrücken in Berlin der Bahnhof „Brandenburger Tor“ , in Potsdam „Park Sanssouci“. Gut, wie der Mexikoplatz in Berlin in die TopTen kam, ist unklar. Und den Bahnhof „Dortmund Signal-Iduna Park“ haben garantiert keine Nutzer als Gelsenkirchen auf Platz 6 gehoben. Und Dortmund hat es trotzdem nicht rausgerissen.

Die Frage, warum Städte in NRW mit ihren Bahnhöfen im Google-Ranking eher auf den hinteren Plätzen landen, wäre natürlich trotzdem einer ausführlicheren Betrachtung wert. Arbeitsthese: Da NRW auch das Top-Bundesland in Sachen Zugverspätung ist, füllen die Menschen die Zeit mit Kinkerlitzchen wie der Sternvergaben für eine US-Datenkrake wie Google. Und haben, beim Warten auf den verspäteten Zug, nicht gerade Fünf-Sterne-Laune.

Bahnfahren und Glücksspiel

Allerdings ist Mönchengladbach bislang nicht für besonders dramatische Zugverspätungen und Ausfälle bekannt und auch im jährlichen VRR-Stationsbericht nicht so schlimm aufgefallen. Dennoch schneidet ausgerechnet diese Stadt mit ihren Bahnhöfen am miesesten ab. Dabei ist Mönchengladbach einzig unter den Städten. Denn es hat zwei Hauptbahnhöfe! Einen in Gladbach und einen in Rheydt. Was lernen wir daraus? Vielleicht sollte man einer Online-Casino-Seite keine Bahnhofsbewertungen überlassen. Auch, wenn Bahnfahren und Glücksspiel sich immer ähnlicher werden.

