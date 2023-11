Ampel-Krise: Das Gerede über Neuwahlen ist riskant

Essen Aus Kreisen der Union wird die Forderung nach Neuwahlen laut. Doch sollten CDU und CSU eher das Angebot eines Deutschland-Paktes annehmen.

In Berlin wird gerade viel über das Zerbrechen der Ampel-Koalition schwadroniert. CSU-Chef Söder forderte öffentlich Neuwahlen. Auch bei Grünen und Liberalen äußern regelmäßig einige Leute aus der dritten Reihe, dass sie so nicht mehr weiterregieren möchten. Die Verantwortlichen der „Ampel“ dürften allerdings kein Interesse daran haben, dass ihre Koalition zerbricht. Sie verfügen über die Mehrheit im Bundestag, haben den Regierungsauftrag.

Lässt sich Scholz das Kanzleramt wegnehmen?

Wer nun lautstark Neuwahlen fordert (nicht nur Söder, sondern auch die AfD tut das), spielt bewusst auf Risiko. Neuwahlen sieht das Grundgesetz vor, wenn der Bundespräsident den Bundestag aufgelöst hat. Vorausgehen muss die Vertrauensfrage. Gut möglich, dass es dabei eine Mehrheit für eine neue Große Koalition gibt. Die Frage ist, ob Scholz sich von Merz das Amt des Bundeskanzlers wegnehmen ließe.

Kommt im Bundestag keine Einigung zustande, gibt es Neuwahlen. Und was dann dabei herauskommt, mag man sich kaum ausmalen: Aktuell steht die Union bei 31 Prozent, die AfD bei 22. Also eine Mehrheit.

Die Grünen sind als Unions-Partner schwer vorstellbar

Aktuell ist es unvorstellbar, dass die beiden zusammengehen. Doch die Grünen dürften als Koalitionspartner nach den vielen Attacken von Merz und Söder nicht in Frage kommen. Und wohl auch nicht die künftige Wagenknecht-Partei, wo doch die CDU in Thüringen partout nicht mit Linken regieren will. Was also bleibt? Was denken sich Merz und Söder? Sehen sie nicht die Wahlergebnisse der Niederlande?

Besser wäre es, wenn die Union das Angebot des Kanzlers nach einem Deutschland-Pakt annähme. Wenn sie also mithelfen würde, die großen Probleme des Landes pragmatisch und konstruktiv zu lösen, ohne permanentes Schlechtreden. Das würde vielen Menschen endlich wieder das Gefühl geben, dass hier Demokraten zum Wohle aller Politik machen. Dank dafür könnte es dann ja zur Bundestagswahl 2025 geben.

