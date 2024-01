AOK: Deutlich mehr Suchtkranke über 50 Jahren

Drunk man drinking alcohol while holding a glass with alcohol

An Rhein und Ruhr Die AOK Rheinland-Hamburg hat deutlich mehr „alkoholbedingte Fehltage“ festgestellt. Was hilft? Die NRZ sprach mit einem Suchtexperten.

Mit der Pandemie ist die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) aufgrund von Alkoholproblemen gestiegen. Besonders ältere Beschäftigte und Männer waren laut AOK-Daten betroffen. Dabei wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen, da nur Ausfalltage ausgewertet wurden, für die eine Krankmeldung eingereicht worden ist. Fällt ein Mitarbeiter ein bis drei Tage aus, sind in der Regel keine Krankenscheine nötig.

„Alkohol erscheint als leicht verfügbares Mittel, um abzuschalten“, sagte das Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg, Sabine Deutscher. Zu wenigen Menschen sei bewusst, wie gefährlich der sorglose Umgang damit sei. Laut AOK werden Alkoholstörungen häufiger bei älteren Beschäftigten diagnostiziert als bei jüngeren. 2022 war demnach die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen am stärksten betroffen - sie kamen auf 27 alkoholbedingte Ausfalltage je 100 Versicherte. Männer fallen häufiger wegen Alkoholstörungen aus. Auf 100 Männer entfallen 19,6 alkoholbedingte Fehltage jährlich, auf 100 Frauen 9,5.

Die NRZ sprach mit Professor Dr. Ulrich Frischknecht. Er lehrt Sucht- und Persönlichkeitspsychologie an der Katholischen Hochschule Köln.

Herr Professor Frischknecht, hat Sie die hohe Zahl der Krankheitstage aufgrund von Alkoholkonsum überrascht?



Prof. Dr. Ulrich Frischknecht: Eher nicht. Das sind Zahlen aus einem Jahr, in dem sich vieles in der Gesundheitsversorgung wieder normalisiert hat, was in den Coronajahren durcheinandergeraten ist.

Was auffällt: Die Barmer hat in ihrem Gesundheitsreport aufgezeigt, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen mit dem Alter zunimmt. Für das von der AOK festgestellte Alkoholproblem scheint Ähnliches zu gelten.



Suchterkrankungen sind ja auch psychische und Verhaltensstörungen. Es ist eher eine historisch gewachsene Trennung, dass man Suchterkrankungen von anderen psychischen Störungen getrennt behandelt. Das hat den Vorteil, dass wir in Deutschland ein relativ gutes Versorgungssystem für Suchtkranke haben, aber den Nachteil, dass sich viele Betroffenen in zwei verschiedenen Versorgungssystemen aufhalten: einem Suchtspezifischen und einem Allgemeinen.

Ulrich Frischknecht ist Professor für Sucht- und Persönlichkeitspsychologie an der Katholischen Hochschule Köln. Foto: MARION KOELL / Katholische Hochschule Köln

Die Krankenkassen stellen fest, dass jeweils die Altersgruppe über 50 besonders betroffen ist. Gibt es eine Erklärung dafür?

Es dauert im Schnitt zehn Jahre, ehe sich jemand wegen einer Alkoholproblematik in Behandlung begibt und damit Kliniktage oder Arbeitsunfähigkeit dokumentiert werden. Das hat neben der Stigmatisierung damit zu tun, dass Alkoholkonsum vermeintlich „normal“ ist und durch bestimmte Kulturtechniken ja noch gefördert wird. Menschen, denen der Umgang mit dieser Droge schwerfällt, haben es daher schwerer, diese Störung zu erkennen. Zudem könnte man spekulieren, dass durch die Corona-Jahre, wo vieles in Sachen Digitalisierung umgesetzt werden musste, die älteren Jahrgänge deutlich stärker gestresst waren. Hier konnte Alkohol im Sinne einer Selbstmedikation vielleicht kurzfristig helfen.

Wenn die Ausfälle vor allem ältere Jahrgänge betreffen, der Alkoholkonsum aber zurückgeht, heißt das: Jüngere greifen zu anderen Mitteln? Ersetzt der Joint die Flasche?

Wir sehen eine Zunahme beim Cannabiskonsum auch bei Jugendlichen. Da spielt die Legalisierungsdebatte eine Rolle. Bislang ist aber meines Wissens nicht hinreichend untersucht, ob es eine Verlagerung des Konsums gibt. Dabei sollte man dann allerdings auch Verhaltenssüchte wie den Online-Konsum im Blick haben. Was Alkohol betrifft, so haben wir in den letzten Jahren gesehen: Es gibt einen Anstieg der Alkoholfolgeprobleme bei einer relativ kleinen Bevölkerungsgruppe, die sich durch deutliche, soziale Benachteiligung auszeichnet.



Sind Schritte wie ein Werbeverbot oder Preiserhöhungen sinnvoll?

„Dass wir viele kulturelle Veranstaltungen haben, bei denen Alkoholkonsum normalisiert oder gar gehypt wird, spielt auch eine große Rolle“, sagt Prof. Frischknecht. Foto: AstroStar / Shutterstock / AstroStar

Wir sollten uns stärker auf die Ursachen des Konsums fokussieren. Dazu gehört, dass wir einer Industrie erlauben, durch den Konsum von Alkohol wahnsinnige private Gewinne einzufahren, sie aber nicht adäquat an den sozialen Folgekosten zu beteiligen. Ob ein Verbot von Tabak- oder Alkoholwerbung die beste Möglichkeit ist, bleibt fraglich. Der Bundesdrogenbeauftragte hat sich das ja auf die Fahnen geschrieben. Gleichzeitig ist eine systematische Übersichtsarbeit des Hamburger Universitätsklinikums eher vorsichtig hinsichtlich der Wirkung von Werbeverboten. Dass wir viele kulturelle Veranstaltungen haben, bei denen Alkoholkonsum normalisiert oder gar gehypt wird, spielt auch eine große Rolle. Wir haben zudem durch Corona deutlich gemerkt, welche sozialen Probleme wir haben. Diese tragen dazu bei, dass bereits vorher belastete Personen fast „darauf angewiesen“ sind, ihren Stress durch Substanzen zu regulieren.

Corona war eine Art Katalysator, der viele Probleme offengelegt hat?

Ja, denn zum einen hatten wir eine höhere Belastung von Menschen, die bereits in sozial benachteiligten Situationen waren. Zudem führten die Veränderungen, die uns Schutzmaßnahmen und die Infektionswellen gebracht haben, zu einer Steigerung der psychischen Problematiken. Andererseits hat Corona dazu geführt, dass das Thema der eigenen Überlastung besprechbarer wurde. Die Ursache für Schwächen lag erkennbar nicht mehr in einem selbst, sondern kam von außen.

Die Menschen können jetzt offener reden über Süchte?

Genau. Wir wurden empathiefähiger, weil viele verstanden haben, wie belastend es ist, wenn man nicht mehr darf oder kann, was man möchte. Das bremste die übliche Ökonomieförderungserzählung. „Du musst nur wollen, dann kannst du das auch!“ Die wurde ausgehebelt, weil offenkundig war, dass man manchmal einfach nicht kann – auch wenn man will.

Zum Jahresanfang haben viele Menschen gute Vorsätze. Der “Dry January”, der Verzicht auf Alkohol im Januar gehört für viele dazu. Kann man so prüfen, ob man zu gefährlichem Konsum neigt?

Auf jeden Fall. Durch einen mittelfristigen Alkoholverzicht kann man dem Körper viel Gutes tun. Alkohol, so angenehm er von seiner Wirkung her ist, weil er Stress reduziert und Spaß verstärkt, hat für Körper wie Psyche sehr viele Nebenwirkungen. Insofern macht es Sinn, sich ab und zu mal eine Pause zu gönnen. Das Wichtige ist, dass man sich prüft: Ist Alkohol für mich schon mehr ist als ein Genussmittel?

Wann sollte ich aufmerksam werden, was den Konsum angeht?

Nutzen Sie Anreize wie den “Dry January”. Schauen Sie, wie gut das für Sie funktioniert. Wenn Sie feststellen: „Oh, das gelingt mir nicht so leicht”, dann sollten Sie sich damit auseinandersetzen und das in Ihrem sozialen Umfeld thematisieren. Vielleicht stellen Sie fest, dass viele Personen, mit denen Sie sich umgeben, ebenfalls dabei Probleme haben. Zudem gibt es gute Angebote, auch online, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sinnvoll ist es auch, sich mit Ärzt*innen, zu denen man Kontakt hat, auszutauschen.

