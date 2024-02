Am Niederrhein. Die Diakonie im Kreis Kleve bietet Soziotherapie an. Wie das bei Depressionen helfen kann und was es mit dem „schwarzen Hund“ auf sich hat.

Eine Depression ist wie ein schwarzer Hund, sie kann verschiedene Größen, Eigenschaften und Bedürfnisse haben. Ein Leben mit ihr kann nur funktionieren, wenn einem all diese Besonderheiten bekannt sind. Genau an diesem Punkt setzt eine Soziotherapie an. Philipp Klein-Walbeck und Corina Beyer, Soziotherapeuten der Diakonie im Kirchenkreis Kleve, erklären, wieso ein solches Angebot so wichtig ist, an wen es sich richtet und was dabei neu ist.

Was genau ist überhaupt eine Soziotherapie?

Phillip Klein-Walbeck: Das ist ein Leistungsangebot, das wir seit zwei Jahren bei der Diakonie anbieten und von den Krankenkassen übernommen wird. Allerdings muss es immer von Psychotherapeuten, Fachärzten oder auch probatorisch über Hausärzte verordnet werden. In der Soziotherapie begleiten und beraten wir Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, um primär Klinikaufenthalte abzuwenden.

Corina Beyer: Darunter fallen auch „Drehtürpatienten“, also solche Patient:innen, die immer wieder ins Krankenhaus kommen.

Phillip Klein-Walbeck: Das liegt daran, dass Patient:innen im Krankenhaus zwar bestimmte Techniken und Tagesstrukturen kennenlernen, diese aber zuhause nicht immer auch umsetzen können. Und dann kommen wir zum Einsatz. Wir begleiten als Sozialarbeiter beim Weg zum Facharzt und oder Psychotherapeuten, können, falls gewünscht, auch mit in die Behandlung kommen und mit Verordner:in und Patient:in gemeinsam besprechen, welche Stimmung und Einschränkung im häuslichen und sozialen Umfeld beobachtet wurden. Das kann einen positiven Einfluss auf den weiteren Behandlungsverlauf haben. Des Weiteren vermitteln wir je nach Hilfebedarf passende Beratungsdienste, unterstützen bei der Suche nach ambulanten Wohn-, sowie Pflegeangeboten und helfen bei Fragen zur Wiedereingliederung.

Corina Beyer: Im Unterschied zur APP, also der Ambulanten Psychiatrischen Pflege, können wir über einen längeren Zeitraum mit den Patient:innen arbeiten. Wir haben insgesamt 120 Stunden, im Zeitrahmen von drei Jahren, zur Verfügung.

Phillip Klein-Walbeck: Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe. Am Ende einer Soziotherapie haben wir gemeinsam ein Gesundheitsnetzwerk aufgebaut, in dem sich der Betroffene autark bewegen kann.

Eine Maßnahme und Therapieziel bei der Soziotherapie ist die Psychoedukation... Schon wieder ein sehr abstrakter Begriff. Was steckt dahinter?

Corina Beyer: Bei der Psychoedukation lernt man etwas über die Erkrankung. Also: Was ist überhaupt eine Depression, welche Therapiemaßnahmen gibt es? Denn klar ist, die Betroffenen erleben alles am eigenen Leib, dennoch ist es etwas anderes, Ursachen und Hintergründe fachlich erklärt zu bekommen.

Phillip Klein-Walbeck: Man wird quasi zur Fachfrau oder zum Fachmann der eigenen Erkrankung. Im Regelfall findet die Soziotherapie in Einzel- oder mit Angehörigen in Form von z.B. Paargesprächen statt. Die Psychoedukation bieten wir nun in einem Gruppensetting an, um die Selbsthilfe untereinander mehr zu fördern.

Corina Beyer: In unserem Gruppenangebot haben wir acht Treffen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten eingeplant. Bei jedem Treffen geht es erst um die Theorie der Erkrankung. Danach animieren sich die Betroffenen automatisch gegenseitig, auch selbst über ihre Erfahrungen zu sprechen. Wir begleiten und moderieren dann diesen Erfahrungsaustausch und bestärken einen konstanten Redefluss der Patient:innen.

Fällt es den Betroffenen schwer, all die Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen?

Corina Beyer: Wir arbeiten systemisch. Das heißt, dass wir bei einem Wort oder einer Aussage immer wieder unterschiedlich nachfragen, um verschiedene Sichtweisen hervorzubringen und es für alle Teilnehmer:innen verständlicher zu machen.

Zum Beispiel?

Corina Beyer: Wenn jemand sagt, dass er nicht aus dem Bett komme, fragen wir: Wieso nicht? Wenn er antwortet, dass er keine Lust habe, fragen wir: Woran erkennen Sie, dass Sie keine Lust haben? Wenn er darauf antwortet: Durch meine fehlende Kraft aufzustehen fehlt mir die Lust mich zu überwinden, nähern wir uns immer weiter dem Gedankendreieck an: Dabei geht es um das Denken, Fühlen und Handeln. Wir laden auch Angehörige zur Gruppe ein, um ihre Erfahrungswerte zu teilen.

Welche Rolle spielen die Angehörigen?

Phillip Klein-Walbeck: Wenn die Partnerin seit 20 Jahren unter Depressionen leidet, dann hat man Routinen entwickelt und denkt, dass man es auch weiterhin aushalten kann. „Es soll nur nicht schlimmer werden, aber so wie bisher geht es schon.“ Durch den Austausch mit anderen bekommt man neue Impulse, um eine Verbesserung im häuslichen Umfeld in die Wege zu leiten. Außerdem entwickeln die Angehörigen ein Verständnis, dass es eine Krankheit ist, die nicht heilbar, aber behandelbar ist. Gleichzeitig kann es auch für die Betroffenen entlastend sein, an fremden Angehörigen zu testen, wie es ist, mit dem Mann oder den Kindern über die Krankheit zu sprechen.

Wie können Menschen ohne Antrieb überhaupt die Motivation finden, zu einer Gruppentherapie zu gehen?

Corina Beyer: Ich hatte einen Patienten, der sehr antriebslos war und Schwierigkeiten hatte, die Einzeltermine wahrzunehmen. Aber bei der Gruppentherapie war er immer da! Über die Gründe kann ich nur spekulieren, aber ich denke, dass er gemerkt hat: Ich bin nicht allein! Da sind Leute, die mich verstehen. Am Anfang und am Ende einer Sitzung haben wir immer eine Skalierungsfrage gestellt, also gefragt, wie es allen geht von einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr schlecht ist und 10 sehr gut. Am Ende hat sich nie jemand schlechter bewertet als am Anfang. Das animiert einen natürlich auch weiterzumachen.

Welche Themen beschäftigen die Betroffenen in der Gruppentherapie besonders?

Corina Beyer: Es geht viel um Scham und schlechtes Gewissen, dass sie aufgrund der Antriebslosigkeit vieles nicht schaffen. Aber auch um das ständige Gedankenkreisen.

Phillip Klein-Walbeck: Wir arbeiten sehr alltagsnah und versuchen herauszufinden, was konkret in einer bestimmten Situation geholfen oder auch nicht geholfen hätte.

Wie ist Ihr Fazit nach der ersten Gruppentherapie?

Corina Beyer: Mein oberstes Ziel war es, dass sich alle wohlfühlen. Denn es gab auch Betroffene, die Angst vor anderen Menschen hatten. Anfangs saßen sie dann nur dabei, aber zuletzt haben sie tatsächlich auch geredet. Das war am beeindruckendsten! Einer ruft uns jetzt sogar an, was er vorher nie konnte. Meine Lieblingssitzung war aber die, in der es um das Planen angenehmer Aktivitäten ging.

Soziotherapie im Kreis Kleve Da die erste Gruppentherapie „Psychoedukation Depression“ so erfolgreich verlaufen ist, sind die nächsten Angebote ab Februar und ab Juli geplant. Teilnehmen können alle, die bereits an die Soziotherapie angegliedert sind. Weitere Informationen gibt‘s auf der Internetseite der Diakonie im Kirchenkreis Kleve: www.diakonie-kkkleve.de/81.html. Philipp Klein-Walbeck ist für die Koordination zuständig und erreichbar unter 02831/9130800 oder klein-walbeck@diakonie-kkkleve.de

Welche waren das?

Corina Beyer: Für die eine war das Putzen, weil sie dadurch das Gefühl hatte, wirksam zu sein. Für eine andere war es eine Fahrradtour mit ihrem Mann und für eine andere das Frühstücken mit einer Freundin. Eine solche Aktion regelmäßig zu planen, kann dabei helfen, die Depressionsspirale zu durchbrechen.

Phillip Klein-Walbeck: Das Spannende ist, dass Patient:innen die Ressourcen zur Verbesserung ihres Krankheitsbildes bereits in sich haben.

Corina Beyer: Wichtig ist, dass wir kein Ersatz für eine Psychotherapie sind.

Phillip Klein-Walbeck: Nein, wir versuchen aber ein Versorgungsloch zu schließen. Denn wir unterstützen Menschen, die akut eine Krise erleben und, neben der ärztlichen Notfallversorgung, einen weiteren Wegweiser und fachlich versierten Ansprechpartner benötigen.