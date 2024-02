Kreis Wesel. Jutta Jell aus Neukirchen-Vluyn zieht nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Nächste Demonstration geplant.

Jutta Jell gibt nicht auf. Die Neukirchen-Vluynerin kämpft um ihre Witwenrente und zieht nun vor den Europäischen Gerichtshof. Die 67-Jährige will dort beweisen, dass sie keine „Versorgungsehe“ geführt habe.

Jutta Jell lebte 38 Jahre mit ihrem Mann Günter in einer Beziehung. Beide heirateten erst spät – dann erkrankte ihr Mann. Das Paar war weniger als ein Jahr verheiratet. Vor Gericht geht es deshalb um den Verdacht, dass beide eine Ehe mit dem Zweck geführt hätten, Jutta Jell finanziell abzusichern.

Die Witwe Jutta Jell berät sich mit Rechtsanwalt Peter Klusmann. © FUNKE Foto Services | Volker Herold

Die Rentnerin ging bereits durch viele Instanzen, zuletzt lehnte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ihre Verfassungsbeschwerde, die sich unter anderem gegen das Urteil des Landessozialgerichts NRW richtete, ab. Die Beschwerde sei nicht zur Entscheidung angenommen worden, weil sie den gesetzlichen „Darlegungsanforderungen“ nicht genüge, erklärte ein Gerichtssprecher gegenüber der NRZ.

Doch die Witwe aus dem Kreis Wesel will sich nicht geschlagen geben. Ihr Anwalt bereitet eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg vor. Jells Schicksal soll erneut bei einer Demonstration der Gruppe „Kumpel für Auf“ am 24. Februar um 11 Uhr in Neukirchen-Vluyn thematisiert werden.