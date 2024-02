Kleve. Christoph Gebhardt verkauft in seinem Klever Laden „Très chig“ nicht nur Kleidung aus zweiter Hand. Das ist die Idee dahinter.

Zwei Kundinnen stöbern, begutachten, plaudern... und stöbern dann ganz gemütlich weiter. Im Laden „Très chig“ gibt‘s aber auch einfach so viel zu gucken! Die bunte Auswahl reicht von geblümten Röcken über karierte Sakkos bis hin zu flauschigen Pullis. Was jedoch niemand auf den ersten Blick erkennt: Alles ist aus zweiter Hand! Christoph Gebhardt lächelt. „Die Secondhandläden in Großstädten sind oft bis zur Decke vollgestopft“, sagt er, „aber in einer Kleinstadt wie Kleve würde das nicht funktionieren.“ Deshalb hat er sich ein etwas anderes Konzept überlegt...