Schwarzarbeit: Überprüfungen dauern länger als früher

An Rhein und Ruhr. Der Zoll deckte in 2023 in der Region weniger Vergehen auf. Der Grund dafür seien oft auch längere Gerichtsverfahren, so die Behörden.

Ob in der Paketbranche, der Gastronomie, bei Sicherheitsdiensten oder auch auf der Rheinkirmes: Der Zoll war im vergangenen Jahr wieder der Schwarzarbeit in der Region auf der Spur. Dabei haben die Zahlen der abgeschlossenen Verfahren und der Schadenssummen zwar abgenommen. Es sei jedoch nicht davon auszugehen, dass die Schwarzarbeit abnehme, betont ein Sprecher des Hauptzollamtes Krefeld. Warum die Statistiken mal einen Anstieg, mal eine Abnahme der Fälle aufweisen.