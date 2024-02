Düsseldorf/Essen. Seit einem Hangrutsch im Januar ist die S-Bahnstrecke Essen-Düsseldorf bei Hösel nicht mehr befahrbar. Wie lange kann die Bahn noch nicht sagen.

Bahnpendler zwischen Essen und Düsseldorf müssen noch monatelang auf die S 6 verzichten – vermutlich mindestens bis in den Herbst, so die Bahn. Die Bahnstrecke ist bei Hösel unterbrochen, seit dort bei den heftigen Regenfällen MItte Januar ein Hang ins Rutschen kam und die Bahngleise verschoben hat. Seit dem 16. Januar ist die Strecke unpassierbar. Besonders bitter: Die Strecke fällt auch in den Osterferien und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den Sommerferien aus, wenn auch die Bahnstrecke bei Duisburg-Kaiserberg für je zwei Wochen voll gesperrt wird.

Die Bahn macht umfangreiche Bohrungen und Geländeerkundungen nach Hangrutsch bei Hösel, der zu monatelanger Sperrung der S-Bahnstrecke Essen-Ratingen-Düsseldorf führt. © DB Regio | DB Regio

Dann hilft zwischen Essen und Düsseldorf nur der Umstieg auf den Bus, der dann oft genug im gleichen Stau steht wie die PKW-Pendler. Sonst stellt die S-Bahn-Linie 6 eine meist einigermaßen zuverlässige Alternative für Reisende aus dem Essener Süden und der 87.000-Einwohnerstadt Ratingen von und nach Düsseldorf dar. Rund 12.000 Fahrgäste nutzen die Strecke im Normalbetrieb.

Das ist seit dem 16. Januar vorbei: Schon kurz vor Weihnachten war die Streckengeschwindigkeit auf 20 km/h reduziert worden, weil die Schienen sich leicht verschoben hatten. Die ersten entsprechenden Meldungen kamen am 20. Dezember. Mit einer Gleisstopfmaschine versuchte die Bahn, das Malheur zu beheben. Vereinfacht gesagt wird zusätzlicher Schotter aufgebracht und verdichtet und das Gleis wieder in die richtige Lage gebracht.

Doch bereits am 2. Januar war das Gleis erneut verschoben und am 16. Januar zog die Bahn komplett die Notbremse: Der Hang rutscht, das Gleis liegt auf 200 Metern nicht mehr richtig. Züge könnten entgleisen. Dieser Befund hat sich mittlerweile durch umfangreiche Geländeerkundungen bestätigt. Und er ist schwerwiegend.

Komplette Bahnstrecke auf 200 Metern verschoben

Bei einem „normalen Hangrutsch“ fällt, vereinfacht gesagt, lediglich Böschungsmaterial auf die Strecke. Hier zeigt sich jedoch: Felsschichten im gesamten Bereich, sogar unter der Strecke werden durch die Kraft des Wassers auseinandergesprengt. Nicht nur der Steilhang am Rand, die gesamte Strecke mit Schienen, Oberleitung, Weichen, Kabeln, Stützmauer ist auf rund 200 Metern in Bewegung geraten.

Nun ist im Wortsinne guter Rat teuer: Derzeit finden geologische Untersuchungen am Hang statt, es werden Bohrkerne gezogen und analysiert. Wenn dann die Diagnose steht, kann die Planung begonnen werden, wie die Strecke neu und stabil wieder aufgebaut, der um rund 80 Zentimeter gerutschte Hang und auch die Hänge der Umgebung langfristig gesichert werden kann. Die Baustelle liegt mitten im Nirgendwo, also muss eine Baustraße her. Zudem ist das Nirgendwo sehr hübsch, also Landschaftsschutzgebiet.

Die Bahn macht umfangreiche Bohrungen und Geländeerkundungen nach Hangrutsch bei Hösel, der zu monatelanger Sperrung der S-Bahnstrecke Essen-Ratingen-Düsseldorf führt. © DB Regio | DB Regio

Folglich sind umfangreiche Abstimmungen mit diversen Behörden erforderlich, um die Strecke wieder auf ein solides Fundament zu bringen. Derzeit, so Bahnsprecher Dirk Pohlmann, lässt sich kein seriöses Datum für den Neustart der S6 nennen. Aber vor dem Herbst 2024 wird es wohl eher nichts.

Immerhin wurde ein Notverkehr eingerichtet: Auf Essener Stadtgebiet pendelt die S6 zwischen dem Hauptbahnhof und Kettwig, von dort geht es mit Bussen nach Düsseldorf-Unterrath und dann wieder in den Zug.

Ab März wieder Züge zwischen Düsseldorf und Ratingen

Die Züge der S6, die von Köln und Düsseldorf kommen, enden in Düsseldorf-Rath-Mitte. Unverständlicherweise, wie vor allem Ratinger Lokalpolitiker schimpfen. Denn die fast 100.000 Menschen in Ratingen und Umgebung hätten es bedeutend leichter, wenn die Züge wenigstens bis Ratingen Ost fahren würden.

Immer wieder für eine Havarie gut, die S6

Das soll jetzt immerhin passieren. Denn für ein Wendemanöver in Ratingen Ost müssen zwei alte Stellwerke besetzt werden und dafür fehlte bislang Personal, das sich noch mit der Technik aus Zeiten des Ersten Weltkriegs auskennt.

Fährt derzeit von Essen maximal bis Kettwig - und das noch bis August: die S6. © FUNKE Foto Services | STEFAN AREND

Ab dem 4. März soll immerhin montags bis freitags die S6 vom Betriebsstart morgens um 4.30 Uhr bis etwa 20 Uhr über Rath-Mitte hinaus sieben Kilometer weiter bis Ratingen Ost fahren, so DBRegio. Am späteren Abend und am Wochenende ist weiterhin in Rath-Mitte Feierabend.

Busse und Züge sollen aufeinander abgestimmt werden und wie gewohnt einen 20-Minuten-Takt anbieten, abends und am Wochenende fahren sie alle halbe Stunde, die entsprechenden Infos werden in den Auskunftssystemen der Bahn hinterlegt.

Mal wieder die S6 also: Die durchaus idyllische Bahnstrecke durch die Ausläufer des Niederbergischen hat es offenbar in sich: In den vergangenen Jahren musste die Strecke immer mal wieder wegen längerer Bauarbeiten gesperrt werden, geplant wie ungeplant.

Schon nach dem Pfingststurm Ela 2014 war die Strecke lange Zeit dicht.

Bereits 2017 gab es Felsstürze und Bergschäden unmittelbar hinter dem Tunnel in Essen-Stadtwald, die für monatelange Sperrungen sorgten. Dann wurde der Bahnhof Hösel aufwändig saniert und vor Jahresfrist erst der Tunnel in Hösel instand gesetzt. Konnte ja keiner ahnen, dass das nächste Problem ein paar hundert Meter weiter nördlich entstehen würde.

Wackelige Angelegenheit: Die Brücke der S6 in Essen über die Kronprinzenstraße ist für Züge nur noch mit 20 km/h passierbar. © ANC-NEWS | Justin Brosch

Übrigens: Fast zeitgleich mit dem Hangrutsch von Hösel rammte ein Bagger die Brücke der S6 im Stadtgebiet Essen. Die darf seitdem nur noch im Radfahrertempo mit 20 km/h passiert werden. Auch diese Brücke wurde bereits mehrfach inspiziert und saniert. Hier ist die Sanierung für die Zeit vom 1. bis zum 4. März geplant, ein beschädigter Träger wird getauscht. Danach soll die Brücke wieder halten.

Belastbarkeit einiger Brücken eingeschränkt

Zunächst einmal. Denn die Belastbarkeit der Strecke auf den ersten sechs Kilometern hinter Essen Hbf wurde schon heruntergesetzt. Sowohl die jetzt angeschlagene Brücke wie auch eine weitere kurz vor dem Bahnhof Stadtwald fallen laut DB Brückenmonitor in die dringendste Kategorie „Erneuerungsmaßnahmen sind zu planen.“

Einen Zeitplan dafür gibt es derzeit noch nicht. Im Herbst 2023, bei der letzten Sperrung rings um Duisburg-Kaiserberg hieß es, deswegen sei die Strecke als Ausweichroute für RRX-Züge nicht geeignet. Im November wurde sie dann doch dafür freigegeben. Das könnte wichtig werden, wenn im Jahr 2027 die Vollsperrung der Strecke Hamm-Dortmund-Essen-Duisburg-Düsseldorf-Köln für eine Generalsanierung wirklich kommt. Wegen der angespannten Haushaltslage im Bund ist da womöglich noch ein Fragezeichen fällig.

Aber die so havariegefährdete S-Bahn-Linie 6 wäre dann eine der wichtigen Ausweichrouten. Wenn alle Brücken tragen, alle Tunnel passierbar sind und kein Hang ins Rutschen kommt. Derzeit steht für 2027 indes die Sanierung einer kleineren Brücke auf der Strecke an.