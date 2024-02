An Rhein und Ruhr. Eigentlich müssten Tierheime saniert und erweitert werden. Doch eine Klausel stellt eine große Hürde dar.

Die Tierheime am Niederrhein und im Ruhrgebiet stoßen schon länger an ihre Grenzen, ein Essener Tierheim hat soeben einen Aufnahmestopp verhängt, weil es der Belastung nicht mehr Herr wird. Die Tierheime sind voll - auch mit Tieren, die sich nicht vermitteln lassen. Zudem ächzen die Tierheime unter den gestiegenen Tierarztkosten, dem Mindestlohn sowie gestiegenen Energiekosten in oft energetisch unzulänglichen Immobilien, erklärt die Vizepräsidentin des NRW-Tierschutzverbandes, Christiane Schäfer. Eigentlich müssten viele Tierheime saniert und ausgebaut werden. Dafür stellt das Land auch Fördermittel zur Verfügung. Aber: Diese Mittel wurden zuletzt kaum abgerufen.