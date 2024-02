Düsseldorf/Bedburg-Hau. Nach fünf Jahren Museum Schloss Moyland wechselt Julia Niggemann nach Düsseldorf. Schon Ende Februar ist Schluss. Wer ihr folgt ist offen.

Das Museum Schloss Moyland braucht eine neue Verwaltungsspitze. Die bisherige Geschäftsführerin Julia Niggemann hört bereits zum Monatsende auf. Sie wird künftig in die Geschäftsführung der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf wechseln, heißt es.

Der Wechsel trifft das Museum Schloss Moyland in einer Phase des deutlichen Aufschwungs. Nach Vakanzen in der Geschäftsführung und noch längeren Querelen um die Besetzung der künstlerischen Leitung hatte Julia Niggemann gemeinsam mit der 2022 berufenen künstlerischen Leiterin Antje-Britt Mählmanndas Museum wieder auf Kurs gebracht.

Fast so schön wie Schloss Moyland, oder? Eines der Gebäude der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf, das K20. © imago stock&people | imago stock

Erkennbar war auch: Julia Niggemann lässt Mählmann und der ebenfalls unter ihrer Ägide berufenen Kuratorin Judith Waldmann erkennbar viel Raum für ein künstlerisches Profil, sie selbst tritt öffentlich vor allem bei Veranstaltungen auf, die Moyland zwar nicht als Kunstort, aber als attraktives Ausflugsziel in der Region positioniert: Weihnachts-, Oster- und Hortensienmärkte beispielsweise. Zudem gelang es ihr, dringend notwendige Schritte zur Sanierung der Bausubstanz und der Sicherung der Depots in die Wege zu leiten.

Dass Kunstorte sich auch rechnen müssen, lernte sie bei ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der damaligen Universität-Gesamthochschule Essen, ehe sie nach gut einem Jahrzehnt im Beruf in einer Kommunikationsagentur noch Kulturmanagement und in Kaiserslautern-Landau studierte und knapp drei Jahre in einer Galerie in Düsseldorf erfolgreiche Arbeit leistete.

Seinerzeit war der Wechsel an ein Museum durchaus eine Überraschung. Die knapp fünf Jahre Arbeit in Moyland haben aber wohl auch in Düsseldorf Aufmerksamkeit erregt, so dass sie jetzt die Chance hat, an einem der führenden Häuser im Land ihre Expertise fortzusetzen.

Offiziell bestätigen mag die Kunstsammlung NRW den Wechsel noch nicht, zu laufenden Verhandlungen äußere man sich nicht. Die Kommunikation darüber obliege dem Ministerium.