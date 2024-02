An Rhein und Ruhr. Der Krieg hat vier Ukrainerinnen an den Niederrhein gespült. Jetzt ahnen sie, dass sie vielleicht lange bleiben müssen.

Vor kurzem hat Hana Savenok mit ihrem Enkel gesprochen. „Babuschka, ich habe große Angst“, gesteht er ihr am Telefon, und erzählt ihr, dass sie in seiner Schule jetzt Militärunterricht haben. Sie üben, wie man Waffen auseinandernimmt und wie man mit Granaten umgeht. „Ich will doch niemanden töten“, sagt er. Hana Savenok versucht ihn zu beruhigen, er sei doch erst 15 Jahre alt. „Ich glaube, dass dieser Krieg niemals enden wird“, antwortet er ihr. Die anderen Frauen schauen betreten. Sie ahnen, wie es in ihrer Freundin aussieht. Auch fern der Heimat bestimmt der Krieg in der Ukraine seit zwei Jahren ihr Leben.