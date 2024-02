Wuppertal. Die Landeskirchen von Rheinland, Westfalen und Lippe setzen nun gemeinsam mit der Diakonie eine Regionale Aufarbeitungskommission ein.

14 Neumeldungen über sexuellen Missbrauch hat die Evangelische Kirche im Rheinland seit Dezember gezählt. Das sagte Christoph Pistorius, Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland jetzt in Wuppertal.

Die Veröffentlichung der so genannten Forum-Studie über sexuellen Missbrauch in evangelischer Kirche und Diakonie in ganz Deutschland hat offenbar etliche Betroffene ermutigt, ihre Leidensgeschichte der Evangelischen Kirche zu melden. Schon auf der Landessynode im Januar war bekannt geworden, dass die Zahl der Beratungsfälle sprunghaft gestiegen ist.

Unter den Meldungen haben sich etliche Altfälle befunden, so Pistorius, insgesamt steigt damit die Zahl der Missbrauchsfälle bei der Evangelischen Kirche im Rheinland auf 90. Für die Westfälische Landeskirche sind 110 Beschuldigte und 251 Betroffene genannt.

Gemeinsame Erklärung: Vizepräses und Koordinator im Verbund West, Christoph Pistorius (l.); Kirsten Schwenke (Juristische Vorständin der Diakonie Rheinland, Westfalen, Lippe); Präses Thorsten Latzel (Ev. Kirche im Rheinland); Ulf Schlüter (Vizepräses der Ev. Kirche von Westfalen) sowie Landessuperintendent Dietmar Arends von der Lippische Landeskirche Detmold. Der Verbund West ist der erste von bundesweit neun geplanten Verbünden.

Diese und möglicherweise noch weitere Fälle sollen nun gemeinsam mit der Diakonie, der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie den Landeskirchen Westfalen und Lippe in einer eigenen Regionalkommission aufgearbeitet werden.

Die drei Landeskirchen und die Diakonie besiegelten in der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, auf dem so genannten „Heiligen Berg“, der traditionsreichen Ausbildungsstätte für Missionare und Pfarrer in Wuppertal-Barmen, am Montagmorgen mit ihren Unterschriften zur Errichtung der „Regionalkommission West“.

In der Kommission hat die Kirche keine Mehrheit

Sie ist eine von neun regionalen Kommissionen, die den Komplex des sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche nunmehr neutral aufarbeiten sollen. Daher ist in der Satzung festgelegt, dass in der siebenköpfigen Kommission mindestens vier Mitglieder nicht in Diensten oder Gremien von Diakonie und Kirche stehen dürfen. Ernannt werden fünf der sieben Mitglieder von Landesregierungen (bei den drei Landeskirchen sind das neben NRW auch Rheinland-Pfalz und das Saarland).

Dabei sollen unter anderem Wissenschaftler und Juristen vertreten sein. Zwei Mitglieder sollen die Betroffenen selbst in die Kommission entsenden. Dazu ist ein offenes Treffen unter externer Moderation im Juni geplant.

Prävention, Aufarbeitung, Entschädigung: Der Missbrauchskomplex wird die Evangelische Kirche noch über Jahre beschäftigen.

Dies, so Pistorius, Koordinator für die Regionalkommission West, sei auch der Grund, warum bei der Unterzeichnung des Vertrages keine Betroffenenvertreter anwesend waren: Das hätte zu sehr danach ausgesehen, als ob die Kirche sich ihre „Wunschbetroffenen“ ausgeguckt hätte.

Staatsanwälte prüfen die Akten

Um die Arbeit der Kommission zu unterstützen, wird bei der Diakonie eine eigene Geschäftsstelle eingerichtet, die Leitung ist bereits ausgeschrieben. Zu ihren Aufgaben bei der Unterstützung der Kommission könnte womöglich gehören, die bislang nicht vollständig gesichteten Personalakten der potenziellen Täter zu sichten und aufzuarbeiten. Damit seien im Rheinland bereits jetzt Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nebenberuflich befasst, so Pistorius. Dies sei eine mögliche Vor- und Zuarbeit für die Kommission.

Diese Kommission, so hieß es, „soll niederschwellig und ortsnahe Zugänge ermöglichen“, soll für jeden Betroffenen ansprechbar sein und kann in Eigenverantwortung entscheiden, wo sie weitere Studien empfiehlt. Eine erste solche lokale Studie hatte im März 2023 die MIssbrauchsfälle rings um das Moerser Martinstift aufgearbeitet.

Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland: Aufarbeitung muss vor Ort erfolgen.

„Aufarbeitung kann nur da passieren, wo auch der Missbrauch stattgefunden hat“, so Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Eine weitere Regionalstudie sei jetzt für Vorfälle in Köln beauftragt. „Es gibt auch Überlegungen zu weiteren Studien, unter anderem in Duisburg“, so Latzel.

Zudem soll die Kommission auch über die Höhe der möglichen Entschädigungsleistungen befinden können. Dabei ist angestrebt, mit den übrigen acht Regionalkommissionen möglichst einvernehmliche Regeln zu schaffen. Falls die Kommission mit dem Arbeitsaufwand nicht hinterherkommt, ist auch eine Vergrößerung auf 14 oder 21 Personen möglich.

Aufarbeitung als „Ewigkeitslast“

Dabei muss dann sichergestellt bleiben, dass die Mehrheit der Mitglieder nicht kirchlich gebunden ist und es entsprechend auch mehr Betroffene gibt, die in der Kommission tätig sind. Ein zeitliches Ende für die Arbeit der Kommission ist nicht angedacht. Ein Endpunkt der Aufarbeitung ist nicht abzusehen. „Das würde ich erst dann sehen, wenn es auch in der Gesellschaft keine sexualisierte Gewalt mehr gibt“, so Vizepräses Pistorius.