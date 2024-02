Duisburg. In Hochfeld können Kinder in einem Jugendzentrum demokratisch mitbestimmen. Warum das in diesem Duisburger Stadtteil besonders wichtig ist.

Wahlplakate? Vorhanden! Wahlprogramme? Gibt es selbstverständlich! Wahllisten und Stimmzettel für einen reibungslosen Ablauf der Abstimmung? Sind natürlich auch vorbereitet! Im Kinder- und Jugendzentrum „Blaues Haus“ im Duisburger Stadtteil Hochfeld wird nun Monat für Monat die Demokratie lebendig – mittendrin sind Sveti (10), Meray (12) und Iliya (12).