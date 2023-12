Rad- und Autofahrer geraten sich in Amsterdam häufiger in die Quere. Eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit für Autos soll die Risiken jetzt ein wenig senken.

Ab Freitag, 8. Dezember, darf in Amsterdam auf den meisten Straßen nicht schneller als 30 km/h gefahren werden. Die Neuregelung, für die rund 4500 neue Schilder – natürlich in Oranje – enthüllt werden, gilt für etwa 80 Prozent des innerstädtischen Straßennetzes.

Begründet wird die fast vollständige Einführung mit der Erhöhung der Verkehrssicherheit. Bei Umfragen hatten zwei Drittel der Verkehrsteilnehmer beklagt, sie fühlten sich im Straßenverkehr unsicher. Die Zahl der Unfallopfer vor allem unter Fußgängern und Radfahrern steigt seit Jahren an. Ob die neue Beschilderung die Geschwindigkeiten und das Unfallrisiko tatsächlich senkt, wird von Fachleuten bezweifelt. Und fürs Klima bringt es mutmaßlich wenig, der CO 2 -Ausstoß werde kaum zurückgehen, da die meisten Verbrenner für Tempo 50 optimiert seien, heißt es.

270 Kilometer mit Tempo 30

Denn streng kontrolliert wird Tempo 30 auf dann rund 270 Straßenkilometern zunächst weniger und oft ist schnelleres Fahren ohnehin kaum möglich. Im besten Falle sinkt die Unfallhäufigkeit und -schwere um rund ein Viertel so ein niederländisches Institut für Verkehrssicherheit. Zweifel an der Wirksamkeit kommen vor allem deshalb auf, weil zunächst nur wenig mehr kontrolliert wird. Es bestehe eine „Glaubwürdigkeitsfalle“.

Erst in ein paar Monaten soll es Schwerpunktkontrollen an Risikostellen geben. Zudem: Busse und Straßenbahnen sollen weiter 50 km/h fahren dürfen. Für viele Verkehrsteilnehmer sei dies verwirrend, so Experten. Amsterdam ist die erste Stadt in den Niederlanden, die Tempo 30 flächendeckend einführt. Man wolle sich den erfolgreichen Versuchen in Berlin (!), Oslo, Bilbao und Brüssel anschließen. Andere NL-Städte wie Rotterdam und Utrecht erwägen, der Amsterdamer Initiative zu folgen, allerdings nicht mit einem „Big Bang“, der schlagartigen Umstellung wie jetzt in Amsterdam, sondern eher Straße für Straße.

